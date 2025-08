Pronostici Brasileirao: gli ammoniti di domenica 3 agosto

Pronostici Brasileirao: si gioca la diciottesima giornata del campionato in Brasile. Ecco i pronostici per gli ammoniti delle partite di domenica

Siamo nel mezzo del campionato in Brasile, con delle squadre che hanno iniziato a correre. Ci sono anche delle partite da recuperare, perché alcune sono state impegnate nel Mondiale per Club, ma se ne parlerà più avanti.

Allora, il quadro di domenica sera prevede quattro partite: due alle 21 e due alle 23:30, e noi abbiamo scelto per voi una doppia per poter cercare di andare in cassa. Ovviamente, le nostre scelte, si basano su quelli che sono i numeri e le statistiche di alcuni uomini che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto. E anche in base alle partite che dovranno essere affrontate. Insomma, andiamo a vedere.

Pronostici Brasileirao: le nostre scelte

Il primo nome che vi proponiamo è quello di Gustavo Marques del Bragantino. Lui, insieme alla sua squadra, sarà impegnato sul campo dell’Atletico Mineiro, una formazione che vive un buon momento di forma e che davanti dovrebbe mandare in campo dal primo minuto Hulk. Sì, proprio lui, si diverte. Marques, comunque, arrivato all’inizio di luglio dal Benfica B, è un giocatore che sta giocando titolare in queste uscite, e ancora si deve comunque “amalgamare” con il resto del compagni. Contro un attaccante esperto come Hulk potrebbe andare in difficoltà.

L’altro nome, invece, che abbiamo scelto, è quello di Kuscevic. Anche in questo caso parliamo di un difensore centrale, anche in questo caso parliamo di un giocatore che dovrà affrontare quello che tecnicamente, forse, è il miglior attaccante dell’interno campionato brasiliano. Il Fortaleza, domenica sera, sarà impegnato contro il Corinthians di Depay dentro un match che si prospetta difficilissimo. E lui è uno di quelli che non è mai andato per il sottile. Insomma, una scelta, la nostra, che ci sembra quasi obbligata.

Quindi, ricapitolando: Gustavo Marques ammonito plus e Kuscevic ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 6,08 volte la posta.