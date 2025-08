Pronostici antepost Championship: due squadre super favorite per la promozione

Pronostici antepost Championship, ci sono due squadre super favorite per la promozione: ecco quali sono e perché

La Championship, a livello di spettacolo, sta peggiorando di anno in anno a causa del forte squilibrio economico e del dominio generale delle squadre retrocesse dalla Premier League, ma dal punto di vista delle previsioni e delle scommesse sta diventando più prevedibile.

La squadra favorita per la promozione ha vinto il campionato in cinque delle ultime sei stagioni, un ottimo segnale per l’Ipswich, attualmente ben sostenuto dai bookmaker. Invece, con i “parachute payments” che permettono alle retrocesse di mantenere gran parte della rosa della stagione precedente, sia Ipswich che Southampton sono ben attrezzate per tornare subito su.

Entrambe hanno fatto molto bene l’ultima volta che erano in Championship due anni fa, e quest’anno il livello generale sembra anche più basso. Si può anche sostenere che abbiano i due migliori allenatori del campionato: Kieran McKenna e Will Still. Lo scenario più plausibile è che queste due squadre domineranno il campionato, magari lottando tra loro per il titolo.

Entrambe le formazioni titolari sono semplicemente superiori a qualsiasi altra del campionato. L’Ipswich ha una difesa composta da Ben Johnson, Jacob Greaves, Dara O’Shea e Leif Davis, ha appena speso tanto per Azor Matusiwa del Rennes a centrocampo, e vanta ancora giocatori come Omari Hutchinson (per ora), Jaden Philogene, Jack Clarke e Sammy Szmodics.

Il Southampton può contare su Harwood-Bellis, Bella-Kotchap, Sugawara e Ryan Manning in difesa, e un centrocampo molto valido con Flynn Downes, Shea Charles, Matheus Fernandes, Joe Aribo e Tyler Dibling. In attacco hanno ampia scelta: Adam Armstrong, Ben Brereton Diaz, Cameron Archer e il nuovo acquisto da 7 milioni Damion Downs.

Sarà difficile per le altre 22 squadre tenere il passo. L’unica incognita è il Birmingham, che ha speso molto negli ultimi anni e probabilmente sarà nella parte alta della classifica. Ma ci sono ancora dubbi su Chris Jones come allenatore, e la parte alta della Championship è molto diversa dalla League One.

Il Leicester, alle prese con problemi fuori dal campo, rischio di penalizzazione e zero acquisti nel mercato, si può tranquillamente escludere.

Come detto, il livello generale del campionato è basso, ed è difficile trovare una squadra che possa realisticamente finire sopra Ipswich o Southampton. L’unica che potrebbe avvicinarsi è lo Sheffield United, che ha sfiorato la promozione la scorsa stagione perdendo un’altra finale playoff dopo aver superato i 90 punti.

Ruben Selles è un buon allenatore, e hanno mantenuto buona parte della rosa, ma non si sono rinforzati come avrebbero voluto, e probabilmente hanno ancora troppo divario da colmare sia come organico che come staff tecnico.

