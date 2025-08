I pronostici di domenica 3 agosto: Brasileirao, Eliteserien e altri campionati

I pronostici di domenica 3 agosto, ci sono partite di Brasileirao, Scottish Premier, Zweite Liga e altri campionati

Quando vinci il campionato dieci volte nel corso degli ultimi undici anni, è normale pensare che non ce ne sarà per nessuno nemmeno questa volta. Riparte, in Scozia, lo scontro tra Celtic e Rangers con i biancoverdi ovviamente favoriti per quello che hanno fatto vedere nel corso dell’ultimo decennio e non solo.

L’inizio di campionato è semplice contro il St. Mirren: ovviamente il pronostico finale pende tutto dalla parte dei padroni di casa che si prenderanno una semplice vittoria, in primis, con una goleada importante, subito dopo.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda le altre partite odierne da over 2,5, occhio a HamKam-Bodø Glimt, Slovácko-Slavia Praga e Molde-Bryne. Tra le partite da gol (entrambe le squadre a segno) riflettori puntati su PSV-Go Ahead Eagles, Vålerenga-Sandefjord e Cracovia Kraków-Lechia Gdańsk.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Celtic-St. Mirren, Scottish Premiership, ore 17:30

Vincenti

DJURGARDEN (in Djurgården-Halmstad, Allsvenskan , ore 14:00)

(in Djurgården-Halmstad, Allsvenskan ore 14:00) STROMSGODSET (in Strømsgodset-Haugesund, Eliteserien, ore 17:00)

(in Strømsgodset-Haugesund, ore 17:00) ATLETICO MINEIRO (in Atletico Mineiro-Bragantino, Brasileirao, ore 23:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

HamKam-Bodø Glimt , Eliteserien, ore 14:30

, Eliteserien, ore 14:30 Slovácko-Slavia Praga , Repubblica Ceca, ore 15:00

, Repubblica Ceca, ore 15:00 Molde-Bryne, Eliteserien, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

PSV-Go Ahead Eagles , Supercoppa d’Olanda, ore 18:00

, Supercoppa d’Olanda, ore 18:00 Vålerenga-Sandefjord , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Cracovia Kraków-Lechia Gdańsk, Polonia, ore 14:45

Il “clamoroso”

• 2 + NO GOL in Vitoria-Palmeiras, Brasileirao, ore 00:30