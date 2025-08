Pronostico Vitoria-Palmeiras: vittoria esterna per il sorpasso

Vitoria-Palmeiras è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta in coppa contro il Corinthians, arrivata nel corso della settimana, è stata quasi liberatoria per il Palmeiras. Che ha deciso, in maniera anche abbastanza evidente, di puntare tutto sul campionato senza pensare a nient’altro. Una squadra, quella biancoverde, terza in classifica e che potrebbe, visto che ha due partite da recuperare, anche ritrovarsi presto alle spalle del Flamengo.

Serve dare continuità, per fare tutto questo, alle tre vittorie di fila che sono arrivate nel corso delle ultime tre uscite in campionato. E l’impegno contro il Vitoria, una squadra che non riesce a dare un cambio di marcia alla propria stagione, sulla carta è tutt’altro che proibitivo. Anzi. Ci sono delle grosse ed evidenti possibilità che la squadra ospite possa riuscire nel colpaccio.

Gli ospiti è vero che vengono da quattro risultati utili di fila, ma tra questi la vittoria è stata solo una contro il Bragantino dentro un match interpretato davvero alla perfezione. Ma siccome, come detto, il Vitoria è tutt’altro che una squadra pronta a imporre il proprio gioco e a fare delle partite perfette molto spesso, il Palmeiras annusa il colpo grosso esterno.

Come vedere Vitoria-Palmeiras in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Vitoria-Palmeiras, in programma lunedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Palmeiras è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara da meno di tre reti complessive: su questo non ci possono essere dubbi. E noi onestamente non abbiamo nemmeno dubbi sulla vittoria del Palmeiras.

Le probabili formazioni di Vitoria-Palmeiras

VITORIA (4-3-3): Arcanjo; Caceres, Halter, Ze Marcos, Jesus; Baralhas, Mateuzinho, Oliveira; Braga, Kayzer, Erick.

PALMEIRAS (4-4-2): Weverton, Giay, Gomez, Fuchs, Piquerez; Martinez, Evangelista, Torres, Mauricio; Luighi, Vitor Roque.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2