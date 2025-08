Pronostico Psv-Eagles: primo trofeo in cassaforte

Psv-Eagles è la finale della Supercoppa d’Olanda: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico

Nei Paesi Bassi c’è in ballo il primo trofeo della stagione. Il Psv, contro l’Eagles, si gioca la possibilità di portare a casa la Supercoppa d’Olanda. E ci sono grosse possibilità, ovviamente, che la stagione possa iniziare con un trionfo.

Nonostante qualche uscita sul mercato, soprattutto quella di Noa Lang che è passato al Napoli, il Psv parte sempre con i favori del pronostico, sia in campionato, sia ovviamente in questo match che mette di fronte una squadra che sa benissimo di dover fare la partita della vita, quella perfetta in tutte le situazioni, per pensare minimamente di poter portare a casa un risultato utile. Un risultato storico, più che utile. Ma è sempre agosto, è sempre un momento delicato della stagione e sono pochissime le squadre che possono pensare a questo.

Beh, direte voi: non è la stessa cosa per il Psv? Esattamente è così, anche per la squadra più forte, però questa squadra ha in rosa dei giocatori che, la partita, la possono decidere in qualsiasi momento e ai quali, evidentemente, non serve proprio trovare la partita perfetta. Basta fare quello che sanno fare per chiudere la pratica e portare a casa il primo trofeo della stagione.

Come vedere Psv-Eagles in diretta tv e in streaming

Psv-Eagles, valida per la finale di Supercoppa d’Olanda, in programma domenica 3 agosto alle 18:00, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia.

Comparazione quote

La vittoria del Psv è quotata a 1.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.28 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Porterà a casa il primo trofeo della sua stagione il Psv: una gara indirizzata e decisa che andrà proprio come deve andare. Questo è un match, inoltre, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Psv-Eagles

PSV (4-3-3): Olij; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Veermen, Tij, Saibari; Perisic, Pepi, Driouech.

EAGLES (4-2-3-1): De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, Adelgaard; Linhorts, Weijenberg; Antman, Suray, Sivertseen; Edvardsen.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1