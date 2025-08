Pronostico Internacional-Sao Paulo: la quota clamorosa è questa

Internacional-Sao Paulo è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 01:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Stanno molto bene queste due squadre. Anche se l’Internacional ha deciso di chiudere definitivamente la questione coppe perdendo in settimana. Però, in campionato, i padroni di casa arrivano a questo appuntamento forti da una serie di quattro risultati utili di fila.

Il momento è ottimo anche per il Sao Paulo però, che in coppa è andato avanti e che viene da cinque vittorie di fila che hanno rimesso a posto una classifica che ad un certo punto era deficitaria e stava iniziando a preoccupare. Quindi, è evidente, che questa partita è di difficile pronostico. Certo, ma noi siamo qui ovviamente per questo e una quota sulla quale puntare, quasi sicura, ve la dobbiamo dare. E adesso andiamo a capire di cosa parliamo.

Momento positivo, dicevamo. Formazioni mentalmente in fiducia e fisicamente in forma. Formazioni che possono quindi segnare entrambe. E siccome in Brasile non è che molte partite finiscano con almeno un gol per squadra, la quota per questa giocata è assolutamente clamorosa. E quindi da sfruttare.

Come vedere Internacional-Sao Paulo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Internacional-Sao Paulo, in programma lunedì alle 01:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Entrambe le squadre a segno vale oltre due volte la posta. Ed è questa la quota sulla quale puntare. Se poi volete esagerare occhio alla possibilità di un pareggio che farebbe tenere aperta la striscia di risultati utili ad entrambe.

Le probabili formazioni di Internacional-Sao Paulo

INTERNACIONAL (4-4-2): Rochet; Aguirre, Clayton, Victor Gabriel, Bernabei; Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Gustavo Prado; Wesley, Borre.

SAO PAULO (3-5-2): Rafael; Ferraresi, Arboleda, Franco; Soares, Marcos, Bodabilla, Alisson, Diaz; Luciano, Ferreira.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1