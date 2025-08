Pronostico Gauff-Mboko, Wta Montreal: la sorpresa è dietro l’angolo con la canadese in rampa di lancio che proverà a battere l’americana

Coco Gauff e Victoria Mboko si affronteranno negli ottavi di finale del torneo WTA di Montréal. Si tratta di un incontro molto importante per entrambe: Gauff punta a consolidare la sua posizione nel ranking mondiale, mentre Mboko cercherà di fare sognare i propri tifosi di casa (è canadese) con un altro successo.

Gauff e Mboko si sono affrontate una sola volta in carriera, su terra battuta, con la statunitense vittoriosa in tre set. Già questo precedente indica che non sarà una passeggiata per l’americana vincere la sfida.

Le recenti vittorie contro Veronika Kudermetova e Danielle Collins hanno confermato la sua capacità di lottare fino alla fine anche in partite molto combattute. La stanchezza potrebbe però farsi sentire. Victoria Mboko sta mostrando un’ottima forma, soprattutto se si considera il suo attuale ranking. Ha vinto gli ultimi tre incontri, dimostrando grande tenacia contro avversarie come Marie Bouzkova e Sofia Kenin.

Sul cemento, Mboko si sente a suo agio, con una percentuale di prime palle in campo del 66% e un’ottima capacità di vincere scambi lunghi grazie a colpi precisi da fondo campo. Nonostante una percentuale di conversione delle palle break relativamente bassa (37%), riesce spesso a mettere in difficoltà le avversarie grazie alla copertura del campo e alla sua velocità.

Il pronostico e la quota su Gauff-Mboko

La quota di 1.30 per Gauff vincente appare troppo bassa: si può optare per l’over 19,5 games a quota 1.66 su Goldbet o su un totale di tre set giocati, a quota 2.70 sempre su Goldbet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “2-0 set betting” è quotato a 1.24 su Goldbet e Lottomatica e a 1.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.