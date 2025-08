Pronostico Celtic-St. Mirren: la goleada è scontata

Celtic-St. Mirren è un match valido per la prima giornata del campionato scozzese: formazioni, pronostico e dove vederla

Quando vinci il campionato dieci volte nel corso degli ultimi undici anni, è normale pensare che non ce ne sarà per nessuno nemmeno questa volta. Riparte, in Scozia, lo scontro tra Celtic e Rangers con i biancoverdi ovviamente favoriti per quello che hanno fatto vedere nel corso dell’ultimo decennio e non solo.

Una squadra devastante in Patria che ogni tanto, pure, riesce a prendersi qualche soddisfazione in Europa. Normale, perché è un club assai affascinante e che riesce, inoltre, anche ad attirare ogni tanto qualche giocatore importante. E poi questo club ha una grossa capacità: quello di andare a scoprire dei talenti in giro per l’Europa e poi rivenderli clamorosamente bene. E fin quando durerà, anche, questa grossa capacità di gestione, sarà difficile per tutte le altre riuscire a tenere testa.

L’inizio di campionato è semplice contro il St. Mirren: ovviamente il pronostico finale pende tutto dalla parte dei padroni di casa che si prenderanno una semplice vittoria, in primis, con una goleada importante, subito dopo.

Come vedere Celtic-St. Mirren in diretta tv e in streaming

Celtic-St. Mirren, valida per la prima giornata del campionato scozzese, in programma domenica 3 agosto alle 17:30, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia.

Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata a 1.16 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Vittoria semplice del Celtic che si prenderà i primi tre punti di una stagione che come al solito vedrà questa squadra protagonista fino alla fine. Una vittoria importante per mandare subito un segnale al campionato. Ai Rangers, più che altro.

Le probabili formazioni di Celtic-St. Mirren

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Ralston, Murray, Scales, Tierney; Nygren, McGregor, Hatate; Yang, Idah, Maeda.

ST. MIRREN (4-3-3): Mulle; Fraser, Gogic, King, John; Richardson, O’Hara, Taylor; Mandrow, Roland, Philipps.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0