I pronostici di sabato 2 agosto: Brasileirao, Scottish Premier, League One, Zweite Liga

I pronostici di sabato 2 agosto, ci sono partite di Brasileirao, Scottish Premier, League One, Zweite Liga e altri campionati

Il primo weekend di agosto registra l’inizio di alcuni campionati come League One e League Two in Inghilterra, la Premiership in Scozia e la Zweite Liga in Germania. Ha ripreso dopo la sosta per il Mondiale per Club il Brasileirao, e si gioca anche in altre parti del mondo in attesa naturalmente dell’inizio dei top campionati come Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e la nostra Serie A.

Per quanto riguarda le partite odierne da over 2,5, occhio a Salford City-Crewe Alexandra, Milton Keynes Dons-Oldham Athletic e Cambridge United-Cheltenham Town. Tra le partite da gol (entrambe le squadre a segno) riflettori puntati su Newport County-Notts County, Winterthur-Young Boys e Bristol Rovers-Harrogate Town.

I pronostici sulle altre partite

Il Salisburgo potrebbe risentire delle fatiche di Champions League e subire gol contro il Ried in una partita in cui i tre punti dovrebbero comunque arrivare senza problemi. In giro per l’Europa vittorie probabili per Chesterfield, Cska Sofia e Dinamo Zagabria.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Sport Recife-Bahia, Brasileirao, ore 21:00

Vincenti

CHESTERFIELD (in Chesterfield-Barrow, League One , ore 16:00)

(in Chesterfield-Barrow, League One ore 16:00) CSKA SOFIA (in Lokomotiv Plovdiv-CSKA Sofia, Bulgaria First League, ore 18:00)

(in Lokomotiv Plovdiv-CSKA Sofia, ore 18:00) DINAMO ZAGABRIA (in Osijek-Dinamo Zagabria, Croazia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Salford City-Crewe Alexandra , League Two, ore 16:00

, League Two, ore 16:00 Milton Keynes Dons-Oldham Athletic , League Two, ore 16:00

, League Two, ore 16:00 Cambridge United-Cheltenham Town, League Two, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Newport County-Notts County , League Two, ore 16:00

, League Two, ore 16:00 Winterthur-Young Boys , Super League, ore 18:00

, Super League, ore 18:00 Bristol Rovers-Harrogate Town, League Two, ore 16:00

Comparazione quota totale (gol + over): 28.46 GOLDBET ; 27.11 SNAI; 28.46 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Ried-Salisburgo, Austria Bundesliga, ore 19:30