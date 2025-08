I pronostici di domenica 3 agosto: cinque “gol” con quota in calo

I pronostici di domenica 3 agosto: ecco cinque partite che possono finire GOL che hanno la quota in calo. Le scelte per voi

In questi giorni stiamo cercando di capire quali sono le partite che possono finire over 2,5 e che hanno una quota in calo. Partiamo da una base, che in questo caso è Bet365, e poi andando a spulciare quelli che sono gli altri bookmaker riveliamo dopo ci sono il maggior numero di cambi di quota.

Se fino al momento, come detto, lo abbiamo fatto per le partite che avrebbero potuto regalare almeno tre gol complessivi, in questo caso, invece, le scelte le facciamo per quanto riguarda le partite che possono finire GOL, vale a dire con almeno un gol per squadra. Quindi, ecco a voi i match che abbiamo scelto.

I pronostici di domenica 3 agosto: le gare GOL

Cinque partite, cinque partite gol. Di questi campionati: Germania 3, Slovenia, Romania, Finlandia, Svizzera. Campionati che non sono così importanti, come potete vedere, ma sono in generale molto buoni per questo tipo di giocate. Nelle statistiche, infatti, se andiamo ad analizzare la cosa, sono molte più partite che finiscono con almeno un gol per squadra che non. Insomma, partite quasi sicure e non dimentichiamo, anche, che le quote sono in calo.

Senza entrare nello specifico dettaglio delle partite, anche perché poi sono squadre che non tutti conoscono, vi diciamo sotto i match che abbiamo scelto per voi. Soprattutto in un paio di caso, le quote per quanto riguarda il segno GOL, è in sensibile calo. Parliamo di Seinajoen-Kotka e Lucerna-Zurigo. In questo caso, davvero, non ci possono essere dubbi sulla questione.

Insomma, sotto potrete vedere tutte le partite cha abbiamo scelto per voi e vi diciamo anche che la quota totale, di questi cinque match con segno GOL, su GoldBet hanno un valore di 9,48 volte la posta.

Vicktoria Colonia-Schweinfurt

Nk Maribor-Nk Koper

Cluj-Univerditate Cracovia

Senajoen-Kotka

Lucerna-Zurigo