Atp Toronto, i pronostici su Popyrin-Rune e Zverev-Cerundolo

Atp Toronto, i pronostici su due degli incontri in programma tra la tarda serata e la notte italiana: Popyrin-Rune e Zverev-Cerundolo

Alexei Popyrin sta difendendo il titolo conquistato lo scorso anno, ma a causa dell’alternanza annuale tra Montreal e Toronto, è costretto a farlo in una sede diversa. Ciononostante, battere Daniil Medvedev al terzo turno è stato un grande risultato, e Popyrin sembra pronto a raccogliere la sfida.

Tuttavia, Holger Rune potrebbe essere un avversario difficile per lui. Il danese non è costante, ma quando entra in ritmo possiede un repertorio completo di colpi che può mettere in crisi il gioco aggressivo e unidimensionale dell’australiano. Probabile la vittoria in due set di Rune.

Pronostici Atp Toronto, altre sofferenze per Zverev

Alexander Zverev ha faticato contro Francisco Cerundolo in passato, ma questa sarà la prima volta che si affronteranno sul cemento. Il piano di gioco passivo del numero 3 del mondo ha concesso troppo spazio offensivo a Cerundolo quando hanno giocato a Madrid (due volte) e a Buenos Aires.

Tuttavia, su questa superficie il servizio dell’argentino impallidirà rispetto a quello di Zverev, e la sua spesso imprecisa mobilità potrebbe costargli più cara rispetto alla terra battuta. Zverev dovrebbe spuntarla, ma non è da escludere un match lungo.

