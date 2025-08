Pronostico Ried-Salisburgo: subito tre punti

Ried-Salisburgo è una partita della prima giornata del campionato austriaco: probabili formazioni e pronostico

Di solito, la prima partita di campionato, nasconde sempre delle insidie. Ma in questo caso crediamo fortemente non ce ne possano essere. Troppo divario in campo tra le due formazioni in questione: una punta a vincere il titolo, l’altra a fare un campionato onesto.

Si, parte, insomma, in Austria. Con la gara tra il Salisburgo, ampiamente favorito per la vittoria finale, in casa del Ried, un club che come detto prima ha l’intenzione, intanto, di essere sereno durante la stagione e poi magari togliersi qualche soddisfazione piazzata lì, ogni tanto.

Netto il divario, diversi gli obiettivi. Diverse le motivazioni e totalmente diverse anche le condizioni fisiche. Perché il Salisburgo, come sappiamo, ha anche giocato il Mondiale per Club. Poi si è riposato un poco e ha ripreso ad allenarsi. In generale, quindi, almeno per ora, non ci sono motivi per pensare ad un abbassamento della stato di forma. Nel senso, magari più avanti si potrebbe sentire la problematica, ma adesso no. Adesso c’è da spingere si spingerà.