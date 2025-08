Pronostico Motherwell-Rangers: tabù infranto alla prima giornata

Motherwell-Rangers è un match valido per la prima giornata del campionato scozzese: formazioni, pronostico e dove vederla

In Scozia si riprende a giocare, con il solito dilemma: chi tra Rangers e Celtic vincerà il campionato? Ovvio, negli ultimi anni c’è stato un dominio netto tra queste due formazioni, quello del Celtic, vittorioso dieci volte nel corso degli ultimi dodici anni. Potrebbe andare così anche stavolta, ovvio, però almeno all’inizio i Rangers cercheranno di vendere cara la propria pelle.

L’avvio non è complicato contro il Motherwell, formazione che però lo scorso anno ha fermato sia in casa – pareggio – che in trasferta – vittoria – la squadra blu di Scozia. Un tabù, insomma, da sfatare immediatamente alla prima giornata. Anche perché, sotto l’aspetto fisico, la formazione che parte con tutti i favori del pronostico è messa meglio.

Perché? Perché i Rangers nel corso dell’estate si sono dovuti preparare – riuscendo anche nell’obiettivo di eliminare il Panathinaikos nel corso della settimana – per i preliminari di Champions League. La preparazione, quindi, è stata incentrata indubbiamente per partire al massimo e cercare di arrivare ai gironi. E quindi si sa, anche sotto l’aspetto mentale, in questo caso, parliamo di due formazioni che si approcceranno in maniera diversa al match. Quindi, il colpo esterno, ci pare davvero sicuro.

Come vedere Motherwell-Rangers in diretta tv e in streaming

Motherwell-Rangers, valida per la prima giornata del campionato scozzese, in programma sabato 2 agosto alle 18:30, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia.

Il pronostico

Anche per quello che è successo lo scorso anno, nelle due partite che queste squadre hanno giocato, crediamo che padroni di casa possano riuscire almeno a segnare un gol. Quindi, dentro un match da almeno tre reti complessive, la vittoria dei Rangers è scontata.

Le probabili formazioni di Motherwell-Rangers

MOTHERWELL (4-2-3-1): Ward; O’Donnell, Gordon, Balmer, Koutrombis; Slattery, Fadinger, Halliday, Watt; Mawhanise, Stamateopoulos.

RANGERS (4-3-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga, Aarons; Diomande, Rothwell, Raskin; Dowell, Danilo Pereira, Curtis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2