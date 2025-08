Pronostico Luton-Wimbledon: fattore campo e statistiche a senso unico

Pronostico Luton-Wimbledon, inizia con l’anticipo del venerdì il campionato di League One: fattore campo e statistiche a senso unico

La nuova stagione della League One inizia venerdì sera al Kenilworth Road, dove il Luton, una delle favorite per la vittoria della League One, cerca di mandare subito un segnale alle avversarie contro il Wimbledon, tra i principali candidati alla retrocessione.

Nella scorsa stagione c’erano due categorie di differenza tra queste due squadre: il Luton è retrocesso per la seconda volta consecutiva, dopo aver affrontato squadre come Liverpool e Manchester City in Premier League nel 2023-2024, mentre il Wimbledon si è classificato quinto in League Two ed è stato promosso tramite i playoff.

A Matt Bloomfield è stato affidato il compito di interrompere il declino degli Hatters. Ha una conoscenza approfondita della League One, avendo portato il Wycombe al secondo posto in classifica prima di trasferirsi al Kenilworth Road a gennaio.

Il Luton è retrocesso dalla Championship solo per differenza reti, dopo una serie finale di 12 partite con appena tre sconfitte, ma ciò non è bastato per salvarsi. La differenza di qualità rispetto al Wimbledon dovrebbe comunque risultare evidente. Gli Hatters hanno perso alcuni giocatori importanti, com’era prevedibile, ma hanno mantenuto l’ossatura di una squadra da Championship e dovrebbero essere di livello superiore per la League One.

Il Luton si è mosso bene sul mercato: Josh Keeley è un miglioramento tra i pali, mentre Nahki Wells e George Saville portano esperienza di valore. Il Wimbledon non dispone di risorse economiche comparabili, e gli innesti sono stati limitati: tre dei nuovi arrivi – Nathan Asiimwe, Antwoine Hackford e Danilo Orsi – sono stati ufficializzati solo mercoledì.

Potrebbero impiegare più tempo per ambientarsi, e i Dons dovranno fare affidamento sulla solida difesa della scorsa stagione per rimanere competitivi. La squadra di Johnnie Jackson ha avuto la miglior difesa della League Two, subendo solo 35 gol in 49 partite, e le ultime cinque vittorie (inclusi i tre match dei playoff) sono tutte arrivate con il punteggio di 1-0.

Questo dimostra grande organizzazione e spirito di sacrificio, ma potrebbero mancare di potenza offensiva: hanno segnato solo 56 gol e sono stati il secondo peggior attacco tra le prime della classifica in quarta serie. Sarà fondamentale che Matty Stevens, autore di 21 gol, inizi subito forte, ma per lui la League One è un territorio inesplorato, e iniziare al Kenilworth Road non è certo il compito più semplice.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Luton è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno Under 2,5 invece ha un valore di 1.98 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Solo tre delle ultime 18 partite del Luton in Championship hanno superato i 3.5 gol, e con il Wimbledon che probabilmente punterà tutto sulla solidità difensiva, gli Hatters potrebbero dover accontentarsi di un successo sofferto nella prima giornata. La combo bet 1 + under 3,5 potrebbe essere la giocata migliore.

Le probabili formazioni di Luton-Wimbledon

LUTON (4-3-3): Keeley; Walters, Makosso, Andersen, Naismith; Alli, Lonwijk, Clark; Baptiste, Wells, Saville.

WIMBLEDON (3-5-2): Bishop; Harbottle, Ogundere, Johnson; Hippolyte, Smith, Reeves, Hutchinson, Seddon; Stevens, Browne.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0