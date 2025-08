Pronostico Galatasaray-Lazio: Sarri risolve un problema

Galatasaray-Lazio è una partita amichevole che si gioca sabato 2 agosto alle 20:00. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sarri dovrebbe riuscire a risolvere il problema più importante che è venuto fuori nel corso di queste prime uscite della sua squadra. Sì, la Lazio segna col contagocce e anche nella prima amichevole giocata in Turchia contro il Fenerbahce non è riuscita a bucare la porta avversaria.

Poi un errore di Guendouzi ha permesso alla formazione allenata da Mourinho di guadagnare sicuramente fiducia in vista dell’inizio della stagione, ma c’è tempo comunque per il Comandante di lavorare. Il Gala è ampiamente rimaneggiato, manderà in campo, almeno stando a quelle che sono le previsioni della vigilia, almeno diverse secondo linee. In attesa, ovvio, di far scendere in campo quando sarà il momento Osimhen, preso a titolo definitivo dal Napoli e che ha firmato un contratto di 21 milioni di euro all’anno, compresi i bonus, fino al prossimo 2029. Un colpaccio vero e proprio quello della squadra di Istanbul che ovviamente si candida di nuovo a vincere il titolo.

Ma questa Lazio deve reagire. Deve per forza di cose riuscire a prendersi una boccata d’ossigeno e di mettere fiducia non solo a lei stessa ma anche ai tifosi in vista della prima uscita della stagione ufficiale contro il Como. Una trasferta mica semplice, ovvio, contro una formazione che si è rinforzata in maniera importante. Comunque, se il problema come detto prima era quello del gol, in questa partita la Lazio almeno lo risolverà.

Come vedere Galatasaray-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida amichevole Galatasaray-Lazio, in programma sabato alle 20:00 a Istanbul, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Il canale che ha i diritti della massima serie italiana fino al 2029, ha acquisito anche la possibilità di trasmettere le prime amichevoli della stagione. Serve ovviamente un abbonamento.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra. E occhio anche alla possibilità di un colpo esterno della Lazio, perché il Gala come spiegato prima potrebbe mandare almeno dall’inizio, in campo, molte seconde linee. E Sarri, con i suoi ragazzi, ne potrebbe approfittare.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Lazio

GALATASARAY (4-2-3-1): Günay Güvenç; Frankowski, Kaan Ayhan, Sánchez, Eren; Kutlu, Lemina; Sallai, Yılmaz, Jakobs; Kutucu.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2