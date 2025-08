Pronostico Ceara-Flamengo: la capolista non molla la presa

Ceara-Flamengo è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Con un filotto di tre vittorie di fila, e sfruttando il momento di appannamento del Cruzeiro, il Flamengo si è preso la prima posizione in classifica del campionato e non vuole mollare la presa. E ha anche una partita in meno, oltre a due punti di vantaggio. Insomma, momento magico per i rossoneri.

E adesso, contro il Ceara, arriva la prima prova del nove. Sì, perché anche nel corso della settimana – sconfitta interna in coppa contro l’Atletico Mineiro – il Flamengo ha dimostrato di avere un solo pensiero in testa, vale a dire quello di puntare tutto quello che ha, vale a dire forze fisiche e mentali, sul campionato. Insomma, una vittoria esterna sarebbe assolutamente alla portata ed è sicuramente alla portata.

Anche perché, il Ceara – che ha sì vinto contro il Cruzeiro ma in Coppa – è una delle squadre che peggio ha fatto in questo inizio di stagione. E soprattutto viene da un filotto di tre sconfitte di fila che toccano la mente dei calciatori. Che sanno ovviamente di non poter più sbagliare nulla. E quando si scende in campo con una preoccupazione del genere è ovvio che le difficoltà aumentino a dismisura. Insomma, il 2 è certo, per quello che vi abbiamo raccontato.

Come vedere Ceara-Flamengo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Ceara-Flamengo, in programma domenica alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Con soli sei gol presi in tutto il campionato il Flamengo è la migliore difesa. E siccome davanti quelli del Ceara sono tutt’altro che pungenti, ci sta anche una vittoria esterna con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Ceara-Flamengo

CEARA (4-4-2): Ferreira; Ramos, Marllon, William, Nicolas; Galeano, Sobral, Diego, Mugni; Pedro Henrique, Pedro Raul.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Vina; Jorginho, Allan; Plata, De Arrascaeta, Luiz Henrique; Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2