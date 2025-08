Pronostico Atletico Mineiro-Bragantino: vittoria scaccia-crisi

Atletico Mineiro-Bragantino è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Non sono due squadre che stanno bene, diciamolo chiaramente. Soprattutto il Bragantino che sì rimane nelle zone nobili della classifica ma che viene da quattro sconfitte di fila tra campionato e coppa e rischia grosso. L’Atletico Mineiro, invece, sta cercando di rimettere a posto le cose e intanto è riuscito a battere il Flamengo nella coppa brasiliana. Insomma, almeno un segnale.

Ci sono sette punti di differenza tra queste due formazioni, ma il Mineiro ha due partite da recuperare. E siccome i padroni di casa hanno capito che questo è sicuramente il momento di accelerare un attimino se vogliono ritrovarsi a giocare almeno un posto in Europa, faranno di tutto per vincere questa partita. Anche perché c’è una striscia aperta contro il Bragantino che deve essere allungata.

Quale? Beh, negli ultimi tre incroci tra queste formazioni, i bianconeri hanno sempre vinto contro la squadra che è sponsorizzata dalla Red Bull. Una striscia quindi aperta a dimostrazione del fatto che il Mineiro, nonostante quello che sta vivendo, in generale è una squadra più affidabile di quella ospite. E la quota che viene fuori per la vittoria, almeno stando ai bookmaker, è troppo grossa e ghiotta da non prenderla in considerazione.

Come vedere Atletico Mineiro-Bragantino in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Atletico Mineiro-Bragantino, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Mineiro è quotata 1.88 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 2.05 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Detto delle tre vittoria di fila negli scontri diretti tra queste due formazioni a favori dell’Atletico Mineiro, c’è da sottolineare come, in tutte e tre, siano arrivate almeno tre reti complessive. Potrebbe succedere così anche questa volta, qualora voleste rischiare qualcosa in più. In ogni caso, la vittoria dei padroni di casa, ci pare scontata.

Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Bragantino

ATLETICO MINEIRO (3-4-3): Everson; Saravia, Rabello, Alonso; Menino, Franco, Fausto Vera, Scarpa; Rony, Hulk, Cuello.

BRAGANTINO (4-3-3): Lucao; Hurtado, Palacios, Gustavo, Guilherme; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon; Barbosa, Sasha, Pitta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1