Pronostici League One e League Two: una multipla a quota 11

Pronostici League One e League Two, ecco i consigli sulla prima giornata di campionato: una multipla a quota 11

Il mese di agosto inizia con League One e League Two in campo, i primi campionati professionistici inglesi ad aprire i battenti in attesa di Championship e soprattutto Premier League. Ecco quattro squadre che potrebbero esordire con la vittoria.

Il Blackpool si è rafforzato durante l’estate con l’obiettivo di costruire sulle basi gettate da Steve Bruce: il suo rendimento proiettato su un’intera stagione equivarrebbe a 77 punti, quasi sufficienti per entrare nei playoff di League One lo scorso anno. Lo Stevenage ha chiuso a metà classifica, ma ha vinto solo quattro delle ultime 19 partite, tutte contro squadre poi retrocesse.

Un’imbattibilità di 11 partite e una sola sconfitta nelle ultime 15 gare hanno consegnato a Doncaster il titolo di League Two. Ora la squadra è fiduciosa di iniziare con una vittoria contro l’Exeter, considerato tra i candidati alla retrocessione: nonostante il 16° posto finale, lo scorso anno è stata tra le squadre che più hanno “sovraperformato” rispetto ai dati xG, piazzandosi al 22° posto nella classifica basata sugli expected goals.

I Bristol Rovers hanno riportato in panchina Darrell Clarke, l’allenatore che guidò la squadra a due promozioni consecutive un decennio fa, e c’è grande ottimismo sulla possibilità di un ritorno immediato in League One. Harrogate punta invece alla salvezza per evitare la retrocessione tra i dilettanti, ma l’inizio è tra i più duri immaginabili.

Il Barnet è stato dominante in casa la scorsa stagione (18 vittorie, 5 pareggi, 0 sconfitte, 58 gol fatti e 15 subiti), conquistando 102 punti e vincendo la National League. Ora, al ritorno in EFL, rappresenta una seria minaccia per le prime sette posizioni. Pete Wild ha fatto bene al Fleetwood dopo aver preso la squadra a inizio anno, ma questa è una partita di debutto davvero complicata.

I pronostici

Le vittorie di Blackpool, Doncaster, Bristol Rovers e Barnet fanno una quota totale di 11,18 su Goldbet.