I pronostici di venerdì 1 agosto: Zweite Liga, League One e altri campionati

I pronostici di venerdì 1 agosto, ci sono gli anticipi di Zweite Liga e League One ai nastri di partenza più altre partite in giro per l’Europa

Inizia oggi ufficialmente la stagione professionistica di calcio in Germania e Inghilterra, ai nastri di partenza ci sono i campionati di Zweite Liga e di League One con gli anticipi del venerdì. In Germania c’è subito un partitone che mette di fronte due nobili decadute del calcio tedesco con un passato nemmeno troppo lontano in Bundesliga: Schalke 04 ed Hertha Berlino.

La League One inizia con la partita tra il Luton, reduce da due retrocessioni consecutive, e il Wimbledon neopromosso che ha chiuso la scorsa stagione centrando il 91% di segni “under 2,5” nelle ultime undici partite. Difficile immaginare una vittoria all’esordio, ma quasi certamente riuscirà a contenere gli avversari, ecco perché la scelta ricade sul segno “1X + under 3,5”.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda le altre partite, tra i segni over 2,5 occhio a Wil-Aarau di Challenge League, Stripfing-First Vienna di First League austriaca e all’amichevole Fortuna Sittard-Bayer Leverkusen. Riflettori puntati per quanto riguarda i gol su Spartak Varna-Botev Vratsa, LASK Linz-Sturm Graz e Schalke 04-Hertha Berlino.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + UNDER 3,5 in Luton-Wimbledon, League One, ore 20:00

Vincenti

VPS (in VPS-Mariehamn, Veikkausliiga , ore 17:00)

(in VPS-Mariehamn, Veikkausliiga ore 17:00) FC COPENAGHEN (in Fredericia-FC Copenaghen, Super Ligaen, ore 18:00)

(in Fredericia-FC Copenaghen, ore 18:00) CLUB BRUGGE (in Mechelen-Club Brugge, Jupiler League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Wil-Aarau , Challengue League, ore 21:00

, Challengue League, ore 21:00 Stripfing-First Vienna , Austria 2. Liga, ore 18:00

, Austria 2. Liga, ore 18:00 Fortuna Sittard-Bayer Leverkusen, Amichevole, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Spartak Varna-Botev Vratsa , First League Bulgaria, ore 18:00

, First League Bulgaria, ore 18:00 LASK Linz-Sturm Graz , Austria Bundesliga, ore 20:30

, Austria Bundesliga, ore 20:30 Schalke 04-Hertha Berlino, Zweite Liga, ore 20:30

Il “clamoroso”

• GOL PRIMO TEMPO in Werder Brema-Hoffenheim, Amichevole, ore 14:00