Atp Toronto, pronostico O’Connell-De Minaur: un raddoppio con la combo bet

Pronostico O’Connell-De Minaur, Atp Toronto: massimo equilibrio nel derby tutto australiano tra i due tennisti

I due tennisti australiani O’Connell e De Minaursi si sono allenati insieme molte volte, ma non si sono mai affrontati in partita ufficiale. Per questo è difficile prevedere cosa succederà. A volte in casi del genere uno dei due giocatori ha già individuato i punti deboli dell’altro e sa quali tattiche usare.

Forse sarà De Minaur ad avere vita facile: è lui il giocatore in forma, reduce dal titolo conquistato domenica a Washington. Tuttavia, quando c’è un divario così ampio nelle quote – O’Connell è dato a 8.00 per la sorpresa – può valere la pena pronosticare che sia proprio l’outsider ad aver colto informazioni importanti e che possa fare meglio del previsto.

O’Connell ha lasciato alle spalle un periodo negativo proprio a Toronto, dominando Tseng al primo turno (ha perso solo tre giochi) e poi eliminando Stefanos Tsitsipas. Quest’ultima vittoria è arrivata nonostante una percentuale di prime in campo del solo 49%, la più bassa della sua stagione. In questo match dovrebbe tornare vicino alla sua media stagionale del 60%.

Se la sua vittoria resta altamente improbabile, si può pensare però a un incontro più lungo del preventivato. Guardando le sue prestazioni contro giocatori di alto livello quest’anno, ha portato Tommy Paul al quinto set agli Australian Open e ha coperto questo handicap anche contro Holger Rune al Queen’s Club. Va detto che Jack Draper gli ha inflitto una sconfitta netta, ma De Minaur non ha lo stesso tipo di potenza nei colpi.

Pronostico O’Connell-De Minaur, l’equilibrio tradotto in quote

L’over 19,5 games appare il pronostico più affidabile per questo incontro, a quota 1,75. Se si vuole arrivare quasi al raddoppio si può scegliere la combo 2 + over 19,5 a quota 1,95.

Come vedere O’Connell-De Minaur diretta tv e in streaming

Il match valido per il torneo Atp di Toronto tra O’Connell e De Minaursarà trasmesso venerdì 1 agosto in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 17:00.

Comparazione quote

Il segno “2-0 set betting” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.