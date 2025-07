Pronostico Sporting-Benfica: rivincita immediata e primo trofeo

Sporting-Benfica è la finale della Supercoppa del Portogallo: probabili formazioni, pronostico, e dove vederla in tv

Il primo trofeo che si assegna in Europa: la sfida tra Sporting e Benfica vale la Supercoppa del Portogallo. E, la rivincita, per la squadra che ha preso Rios in questa estate scippandolo praticamente alla Roma, la rivincita potrebbe essere immediata.

Sì, perché non solo il Benfica, evidentemente, si è rinforzato portando dei giocatori importanti nella rosa, ma soprattutto lo Sporting non è quello dello scorso anno. Ha perso Gyokeres, in maniera ufficiale, che ha firmato con l’Arsenal, e quindi un attaccante in grado in qualsiasi momento di cambiare le sorti di ogni match. Una grossa, grossissima perdita, un elemento che ha indirizzato il campionato lo scorso anno. E anche sotto l’aspetto psicologico il contraccolpo è importante.

Sì, è anche vero che il Benfica ha avuto da giocarsi il Mondiale per Club quindi avendo meno ferie a disposizione e ha perso anche Di Maria, tornato a giocare in Sud America. Ma sotto l’aspetto della testa, i biancorossi stanno evidentemente meglio. E poi parliamo pur sempre di una finale, nella quale, l’esperienza, potrebbe e farà la differenza. E pure in questo caso nel Benfica ci sono diversi giocatori abituati a giocare questo tipo di partite.