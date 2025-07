Pronostico Roma-Cannes: dove vedere la partita in streaming

Roma-Cannes è una partita amichevole che si gioca giovedì 31 luglio. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Quarta amichevole stagionale per la Roma di Gasperini, che a Roma, al Tre Fontane, affronta il Cannes. Una sfida in famiglia, visto che parliamo di un’altra squadra di proprietà della famiglia Friedkin.

Nelle tre uscite che fino al momento hanno visto sempre vincenti i giallorossi, c’è sempre stato un unico comun denominatore: il fatto che non sono stati subiti gol. Certo, il livello non è stato altissimo – e non lo sarà nemmeno oggi contro una squadra che giocherà la terza serie in Francia – ma sono sicuramente dei segnali che devono essere ben tenuti in mente. La difesa a tre, classica di Gasperini e che ha accompagnato i giallorossi lo scorso anno, dà delle buone garanzie. E davanti, Ferguson – cinque gol in due uscite, decisivo sabato scorso in Germania – sembra aver già scalato gerarchie, tant’è che si parla di un possibile addio di Dovbyk.

La Roma, inoltre, giocherà per la prima volta davanti al proprio pubblico. Le altre due amichevoli erano a porte chiuse quindi non c’è stata la possibilità di vedere i meccanismi. E infatti saranno tremila i tifosi presenti, il massimo per l’impianto all’Eur. Sì, si vorrà fare decisamente bella figura.

Come vedere Roma-Cannes in diretta tv e in streaming

La sfida amichevole Roma-Cannes, in programma giovedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Il canale che ha i diritti della massima serie italiana fino al 2029, ha acquisito anche la possibilità di trasmettere le prime amichevoli della stagione. Serve ovviamente un abbonamento.

Il pronostico

Roma vincente, senza problemi, in una sfida nella quale solamente i giallorossi riusciranno a trovare la via della rete. Poi non ci sarà una grossa goleada, parliamo pur sempre di un match in famiglia, quindi meglio non esagerare.

Le probabili formazioni di Roma-Cannes

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; Pisilli; Soulé, Ferguson.

CANNES (4-3-3): Vanni; Corchia, Smith, Pineau, Abderrhame; Goncalves, Ndoye, Hafidi; Mambu, Doumboya, Abbas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0