Pronostico Fluminense-Gremio: la corsa è ripresa

Fluminense-Gremio è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 02:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Quattro sconfitte di fila dopo essere tornato dal Mondiale per Club. Il Fluminense ha dimostrato di pagare a carissimo prezzo le fatiche americane ma, nell’ultima gara di campionato sembra aver risolto, almeno in parte, i suoi problemi. Una vittoria pesantissima sul campo dell’Internacional ha fatto riprendere la corsa verso zone di classifica che maggiormente competono ad una squadra con questa storia.

E contro il Gremio – che ha gli stessi punti in graduatoria ma con una partita in più – c’è l’occasione di staccare, intanto, l’avversaria della serata, e poi cercare di riprendere un cammino bruscamente interrotto nel corso dell’ultimo mese. L’abbiamo vista la formazione padrona di casa quello che sarebbe in grado di fare se riuscisse ad affrontare tutti i match con la concentrazione massima. E abbiamo anche capito che ha delle qualità importanti che possono cambiare le sorti di un match da un momento all’altro.

Serviva solamente sbloccarsi mentalmente, riprendere un poco di fiducia – sì, nonostante il Chelsea fosse di un’altra pasta la delusione era stata tantissima per non aver raggiunto la finale – e riprendere a giocare come si sapeva. Tutto questo s’è visto nel match contro l’Internacional e adesso l’obiettivo è quello di continuare su quella scia. Una vittoria, quindi, ci pare assai alla portata.

Come vedere Fluminense-Gremio in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Fluminense-Gremio, in programma domenica alle 02:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Si segna poco in Brasile, ma a noi questo importa poco in questo match. Quello che ci interessa è che il Fluminense riuscirà a prendersi tre punti importanti contro una squadra che non dovrebbe nemmeno trovare la rete nel corso dei 90minuti.

Le probabili formazioni di Fluminense-Gremio

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Samuel Xavier, Ignacio, Freytes, Fuentes; Ganso, Hercules, Nonato; Serna, Cano, Soteldo.

GREMIO (4-3-3): Volpi; Gustavo, Wagner, Walter, Marlon; Dodi, Villasanti, Freitas; Alysson, Braitwhaite, Olivera.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0