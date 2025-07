Pronostico Corinthians-Fortaleza: seconda vittoria di fila

Corinthians-Fortaleza è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Due vittorie nelle ultime cinque partite, una delle quali in Coppa, sono un bottino troppo magro per il Corinthians, una formazione che ha in rosa dei giocatori importanti con delle qualità importanti e che possono sì fare la differenza in qualunque momento del match.

Ma con l’affermazione, appunto in Coppa contro il Palmeiras, il Corinthians ha sicuramente mandato un segnale alle altre: per le posizioni di classifica che contano c’è anche questa formazione che può, senza dubbio, riuscire a dare un senso diverso alla sua stagione.

Contro il Fortaleza pochi problemi, ovvio. Non ce ne possono essere contro una squadra che naviga in zone poche tranquille della graduatoria del campionato brasiliano e che vive momento di difficoltà sotto tutti gli aspetti. C’è la sensazione che il Corinthians, inoltre, possa dare un vero e proprio colpo di grazia al proseguo della stagione. E andiamo a vedere, quindi, come potrebbe finire questo match.

Come vedere Corinthians-Fortaleza in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata del Brasileirao Corinthians-Fortaleza, in programma domenica alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

La vittoria del Corinthians è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Padroni di casa vincenti dentro un match da meno di tre reti complessive e anche da una sola squadra a segno, quella di casa. Fortaleza che rischia di rimanere invischiato ulteriormente nelle posizioni di classifica pericolose, quelle che possono essere rischiose anche per la salvezza.

Le probabili formazioni di Corinthians-Fortaleza

CORINTHIANS (4-4-2): Hugo Souza; Leo Mana, Joao Pedro, Caca, Angileri; Rigor, Raniele, Bahia, Carrillo: Magno, Depay.

FORTALEZA (4-3-3): Magrao; Mancuso, Kuscevic, Avila, Pacheco; Sasha, Pereira, Prior; Breno Lopes, Deyverson, Herrera.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0