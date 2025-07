Pronostico Botafogo-Cruzeiro: prima gioia per Ancelotti

Botafogo-Cruzeiro è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Fino al momento non c’è stato niente da fare, almeno in campionato. Fino al momento il Botafogo non è riuscito a prendersi una vittoria interna con Davide Ancelotti in panchina. Sì, è successo nella Coppa, ma non in quelle partite che valgono tre punti. Quindi è arrivata l’ora di farlo contro l’ex capolista.

Sì, il Cruzeiro fino ad un paio di settimane fa guidava il campionato, mostrando segni di poco cedimento: e invece il momento di flessione, che assolutamente ci può stare dentro una stagione, è arrivato nel corso dell’ultimo mese con una sconfitta e due pareggi che hanno fatto scattare l’allarme. Si sta lavorando per rimettere le cose a posto, si sta lavorando per riuscire nell’intento di tornare davanti a tutti, ma in questo momento, l’obiettivo, è quello di limitare i danni.

Solamente le squadre che capiscono tutto questo, nel corso di una stagione, poi riescono comunque a raggiungere i propri obiettivi, nel senso: quando non si può vincere una partita per svariati motivi è meglio cercare di non perderla. Ci riuscirà in questo caso? Crediamo fortemente di no, le motivazioni di Ancelotti e dei suoi ragazzi di centrare la prima affermazione interna in campionato sono troppo importanti. Quindi sì, il Botafogo domenica sera festeggerà.

Il pronostico

Botafogo vincente. E occhio anche in questo caso alla quota del GOL che potrete trovare sopra. Sì, perché nonostante il momento di crisi che vi abbiamo spiegato prima, il Cruzeiro visto che davanti ha il capocannoniere del campionato potrebbe riuscire a trovare il gol nel corso dei 90minuti. Match, insomma, da almeno tre reti complessive anche.

Le probabili formazioni di Botafogo-Cruzeiro

BOTAFOGO (4-3-3): Victor; Ponte, Kaio, Barboza, Alex Telles; Newton, Allan, Montoro; Fernandes, Cabral, Correa.

CRUZEIRO (4-5-1): Cassio; Fagner, Bruno, Jesus, Kaiki; Romero, Christian, Wanderson, Eduardo, Barboza; Kaio Jorge.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1