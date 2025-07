Pronostico Arsenal-Tottenham: il derby ha già un padrone

Arsenal-Tottenham è una partita amichevole che si gioca giovedì 31 luglio. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Un derby non potrà mai essere una partita amichevole. Sì, è vero, le due squadre in questo momento sono in costruzione e soprattutto, il Tottenham, dopo aver vinto l’Europa League ha cambiato allenatore affidandosi a Frank che tanto bene ha fatto con il Brentford. Ma pensare che questa sfida non possa regalare emozioni e chissà, magari anche qualche momento di tensione, è difficile.

La rivalità tra le due formazioni londinesi è accesa l’Arsenal sfida gli Spurs in una delle sfide più sentite di tutto il campionato. E i Gunners, che in questa tournée hanno fatto benissimo, battendo Milan e Newcastle, la vorrebbero chiudere alla grandissima prendendosi un’altra piccola soddisfazione. Ovvio che il pensiero di Arteta è quello di capire come trovare soluzioni per l’attacco che, finalmente, ha un giocatore di ruolo vero anche se non sarà in campo, almeno dall’inizio: sì, perché l’Arsenal con l’arrivo di Gyokeres fa davvero paura in questo momento. Una squadra molto temibile, una squadra che può arrivare in fondo a tutto.

Dall’altro lato, invece, con il cambio del tecnico la situazione è tutta in divenire. Il Tottenham sta cercando di prepararsi al meglio al primo impegno ufficiale della stagione, vale a dire la finale di Supercoppa Europea che si giocherà a Udine contro il Psg. Un compio abbastanza complicata, se vogliamo essere onesti, con poche possibilità che il risultato possa cambiare, in questo caso. E anche nell’amichevole di oggi, giovedì 31 luglio, la situazione ci pare delineata.

Come vedere Arsenal-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida amichevole Arsenal-Tottenham, in programma giovedì alle 13:30 non sarà trasmessa in Italia da nessun operatore. Non c’è copertura per questa amichevole internazionale.

Il pronostico

La vittoria dell’Arsenal ci sta, eccome. E la quota che varia intorno all’1,50 volte la posta è da prendere assolutamente in considerazione.

Le probabili formazioni di Arsenal-Tottenham

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Nwaneri; Saka, Havertz, Martinelli.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Spence, Danso, van de Ven, Udogie; Bissouma, Gray, Moore; Kudus, Johnson, Tel.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1