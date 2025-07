I pronostici di giovedì 31 luglio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 31 luglio, ci sono le partite di ritorno del secondo turno di qualificazione di Europa League e Conference League

Si completa oggi il ritorno del secondo turno di qualificazione di Europa League e Conference League, che come piatto forte ha il ritorno della sfida tra Shakhtar Donetsk e Besiktas. Lo Shakhtar, andando a vincere quattro a due in Turchia la scorsa settimana, ha di fatto messo in cassaforte il passaggio del turno eliminando i turchi. Sono davvero minime le possibilità che ci possa essere un ribaltone, soprattutto per quello che abbiamo visto durante il match.

Anche nella sfida di ritorno ci aspettiamo almeno una rete per squadra. Sì, proprio così. Le due formazioni sono propense a giocare all’attacco più che in difesa e quindi i gol non dovrebbero mancare. E anche la vittoria dello Shakhtar, dopo la clamorosa prova di forza che abbiamo visto all’andata, è nell’ordine delle cose.

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite in programma oggi che promettono almeno tre gol occhio a Hibernian-FC Midtjylland, AZ Alkmaar-Ilves, Víkingur Reykjavík-Vllaznia Shkodër e Brøndby IF-HB.

Tra le sfida da almeno un gol per squadra riflettori puntati su Žilina-Raków Częstochowa e Partizan-Oleksandria.

Pronostici: la scelta del Veggente

• SPARTA PRAGA multigol casa 2-4 in Sparta Praga-Aktobe, Conference League, ore 20:00

Vincenti

SABAH (in Sabah-Petrocub, Conference League, ore 18:00)

(in Sabah-Petrocub, Conference ore 18:00) VIKING (in Viking-Koper, Conference League, ore 19:00)

(in Viking-Koper, ore 19:00) SANTA CLARA (in Santa Clara-Varaždin, Conference League, ore 20:00)

(in Santa Clara-Varaždin, ore 20:00) UNIVERSITATEA CLUJ (in Universitatea Cluj-Ararat-Armenia, Conference League, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hibernian-FC Midtjylland , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 AZ Alkmaar-Ilves , Conference League, ore 18:0045

, Conference League, ore 18:0045 Víkingur Reykjavík-Vllaznia Shkodër , Conference League, ore 20:45

, Conference League, ore 20:45 Brøndby IF-HB, Conference League, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Žilina-Raków Częstochowa , Conference League, ore 20:30

, Conference League, ore 20:30 Shakhtar Donetsk-Beşiktaş , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 Partizan-Oleksandria, Conference League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.59 GOLDBET ; 13.21 SNAI; 12.59 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Hibernian-FC Midtjylland, Europa League, ore 21:00