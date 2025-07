Atp Toronto, pronostico Rublev-Sonego: alta quota con l’italiano

Pronostico Rublev-Sonego, Atp Toronto: il tennista italiano è pronto a sorprendere, la quota non è da trascurare

In questo confronto del torneo Atp di Toronto l’italiano Lorenzo Sonego parte sì sfavorito ma con buone possibilità di ribaltare il pronostico, sicuramente con più chance di quanto suggeriscano le quote. Sonego viene spesso sottovalutato sulle superfici più veloci, e ha dimostrato cosa sa fare raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open a inizio anno.

È vero che da allora ha faticato a confermarsi, ma ha superato agevolmente il primo turno in questo torneo e ha già battuto Rublev in due dei loro quattro precedenti. Anche Rublev ha vinto facilmente l’altro giorno, anche se Hugo Gaston non ha offerto molta resistenza, ma i suoi commenti post-partita sono stati interessanti.

Come riportato da Sporting Life, ha descritto i campi Har-Tru come “pazzi, molto veloci”, aggiungendo che era “difficilissimo controllare la palla”. Ha anche ammesso di “avere un po’ di difficoltà” con il caldo e di preferire quando il torneo si giocava a Montreal.

Guardando le sue recenti prestazioni, Rublev ha ottenuto solo una vittoria contro un top 100 dopo il Roland Garros, e nessuna contro giocatori nei primi 50. Sonego attualmente è al 38º posto nel ranking. Nel loro ultimo incontro a Metz, alla fine della scorsa stagione (vinto da Rublev), c’è stato solo un break in tutto il match, ma anche stavolta mi aspetto una sfida equilibrata – e Sonego potrebbe spuntarla, con una quota molto interessante.

Pronostico Rublev-Sonego, alta quota per la vittoria dell’italiano

La vittoria di Sonego è a quota 3,15 su Goldbet e Lottomatica. L’over 22,5 è a quota 1,82.

Come vedere Rublev-Sonego diretta tv e in streaming

Il match valido per il torneo Atp di Toronto tra Sonego e Ruvlevsarà trasmesso venerdì 1 agosto in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 17:00.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria di Sonego è quotata a 3.15 su Goldbet e Lottomatica e a 3.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.