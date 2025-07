Pronostico Utrecht-Sheriff: i gol non mancheranno

Utrecht-Sheriff è la gara di ritorno dei preliminari di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

I gol non mancheranno in questa partita e lo abbiamo già visto nel match giocato all’andata, la settimana scorsa. Una prova di forza dell’Utrecht che non sul semplice campo dello Sheriff è andato a prendersi una vittoria clamorosa che di fatto ha già chiuso il discorso qualificazione.

Il tre a uno rifilato in trasferta, dopo una prestazione in alcuni tratti davvero enorme degli olandesi, ha messo le cose a posto e il turno di giovedì sera è solamente qualcosa che deve passare, novanta minuti senza chissà quali indicazioni. Ed è per questo motivo, con la testa libera da ogni pensiero, che questo match ci potrebbe regalare un altro po’ di gol.

La certezza assoluta c’è, anche perché lo Sherriff, una squadra che nel corso degli ultimi anni abbiamo comunque imparato a conoscere perché ha giocato anche la massima competizione europea, ha in rosa dei giocatori di spessore che potrebbero fare la differenza nel corso del match. Quindi sì, almeno una rete pure gli ospiti la potrebbero trovare. Così come successo, ovvio, già nel match della scorsa settimana. Per quanto riguarda invece il passaggio del turno come potrete capire, di dubbi non ce ne stanno. E nemmeno per la vittoria finale.