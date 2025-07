Pronostico Tsitsipas-O’Connell, Atp Toronto: reazione dopo la separazione

Pronostico Tsitsipas-O’Connell, Atp Toronto: il tennista greco riuscirà a reagire alla serie nera di risultati dopo la separazione con allenatore e fidanzata?

Stefanos Tsitsipas inizia il suo tour nordamericano sui campi in cemento con un primo test impegnativo contro l’australiano Christopher O’Connell, mercoledì. I due si affronteranno per la prima volta in carriera nel match valido per il torneo Atp di Toronto.

Con tutte le attenzioni rivolte alla sua recente separazione dall’allenatore Goran Ivanisevic e alle presunte tensioni con l’ormai ex fidanzata Paula Badosa (agli US Open farà il doppio misto con Draper), Tsitsipas spera in una prestazione convincente in Canada. Il 26enne è stato finalista in questo torneo nel 2018, perdendo contro Rafael Nadal. Ha iniziato il 2025 vincendo il titolo a Dubai e ha poi raggiunto diversi quarti di finale, ma ha raccolto una sola vittoria nei tre Slam disputati finora. Attualmente è numero 30 del mondo, con un record stagionale di 19 vittorie e 13 sconfitte, ed è reduce da due ko consecutivi.

Dall’altra parte, Christopher O’Connell, numero 78 del ranking ATP, non ha ancora vinto un titolo nel circuito maggiore, ma ha dominato all’esordio battendo Tseng per 6-1 6-2. Il 31enne ha raggiunto i quarti a Bucarest e gli ottavi a Adelaide, Doha e Dubai. Quest’anno ha un bilancio di 10 vittorie e 7 sconfitte sul cemento, con un 79% di game vinti al servizio su questa superficie. Il suo obiettivo è migliorare il proprio miglior risultato a New York, dove nel 2024 ha raggiunto il terzo turno.

Tsitsipas, reazione con vittoria: occhio alla quota sul set betting

Tsitsipas ha spesso fatto bene al Canadian Open: ama il rimbalzo alto e la natura relativamente lenta del campo, e ha la resistenza fisica per superare la maggior parte degli avversari in condizioni climatiche calde come quelle di Toronto. O’Connell cercherà di attaccare il rovescio a una mano del greco e costringerlo a venire a rete. Tuttavia, tutti gli indizi sembrano portare a una vittoria di Tsitsipas in due set.

Come vedere Tsitsipas-O’Connell diretta tv e in streaming

Il match valido il torneo Atp di Toronto tra Tsitsipas e O’Connellsarà trasmesso mercoledì 30 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 23:00.

Comparazione quote

Il segno “2-0 set betting” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

