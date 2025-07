Pronostico Legia-Ostrava: i numeri ci dicono chi vincerà

Si riparte dal due a due dell’andata che ovviamente premia il Legia. I croati dell’Ostrava, ovviamente, sanno benissimo che devono dare qualcosa in più rispetto a quanto visto tra le mura amiche per piazzare il passaggio del turno. Assai complicato, c’è da dirlo.

Anche perché, vedendo le statistiche che sono venute fuori dopo il match giocato in Croazia, il Legia ha messo in evidenza una certa superiorità: diciotto tiri totali, ben cinque nello specchio della porta, e un possesso palla vicino al 60%. Insomma, la personalità dei polacchi si è fatta vedere e si vedrà, soprattutto, nel match di ritorno che verrà giocato tra le mura amiche.

Una situazione, quella del Legia, che viene messa a puntino partita dopo partita e anche in campionato. Nonostante un massiccio turnover fatto nel fine settimane, in Patria è arrivata una vittoria per due a zero che ha allungato la serie di risultati utili di fila a otto. Un numero importante, sostanzioso, e le possibilità che nella tarda serata di giovedì sera siano nove sono altissime.

Come vedere Legia-Ostrava in diretta tv e in streaming

La sfida Legia-Ostrava in programma giovedì alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Legia è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Legia vincente, senza dubbio alcuno. E i numeri che i polacchi hanno piazzato già nel corso del match d’andata porteranno ad un risultato importante, vale a dire il passaggio del turno. Ostrava eliminato ma a testa alta soprattutto per quella che è stata la prestazione nella gara giocata una settimana fa. Anche i croati sanno benissimo che fare risultato è assai complicato. Per non dire impossibile.

Le probabili formazioni di Legia-Ostrava

LEGIA (4-3-3): Tobiasz; Wsolek, Ziolkowski, Kapuadi, Vinagre; Kupusta, Augustynyak, Elitim; Chodyna, Shkurin, Morishita.

OSTRAVA (3-4-2-1): Holec; Frydrych, Chalus, Pojezny; Butcha, Boula, Rigo, Holzer; Sin, Kubala, Prekop.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1