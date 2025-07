Pronostico Hibernian-Midtjylland: doppia certezza e quota da urlo

L’uno a uno dell’andata potrebbe anche ingannare. Potrebbe anche essere un risultato che lascia tutto aperto. E invece no, i danesi del Midtyjlland passeranno il turno e andranno avanti, siamo convinti di questo.

Sì, il pareggio lascia aperte le speranze agli scozzesi dell’Hibernian. Ma se andiamo a vedere le statistiche della partita, e la mole di gioco che la squadra danese ha messo in pratica, possiamo capire che solamente la fortuna è stata ad aiutare la formazione scozzese. Che ha pochissime speranze, oggettivamente, di passare il turno.

Anche perché il Midtjylland è in forma. E lo ha dimostrato nella partita di campionato facendo sei gol nel match giocato. Magari, penserete voi, ne avrebbe potuto risparmiare qualcuno. Ma non serviva, perché nonostante la quota altissima, ci pare abbastanza indirizzata per poter dire che il passaggio del turno ci sarà. E la certezza di prima? Ve lo diciamo subito.

Come vedere Hibernian-Midtjylland in diretta tv e in streaming

La sfida Hibernian-Midtjylland in programma giovedì alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv.

Il pronostico

Così come successo nel match giocato la settimana scorsa, la partita regalerà almeno una rete per squadra. Ma questa volta, gli ospiti, non sprecheranno tutte le occasioni che hanno creato nel corso della sfida giocata in casa e vinceranno la contesa. Il passaggio del turno, quindi, i danesi se lo andranno a prendere direttamente in Scozia, dentro una sfida, quindi, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Hibernian-Midtjylland

HIBERNIAN (4-3-3): Smith; O’Hora, Bushiri, Iredale, Obita; Cadden, Levitt, Mulligan; Boyle, Bowie, McGreath.

MIDTJYLLAND (4-4-2): Lossl; Mbabu, Lee, Sorensen, Bak; Osorio, Sorensen, Bravo, Simsir; Franculino, Buksa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0