Pronostico Cluj-Lugano: stavolta c’è il fattore decisivo

Cluj-Lugano è la gara di ritorno dei preliminari di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Oltre il 70% di possesso palla non è bastato, al Lugano, per avere la meglio nella gara d’andata contro il Cluj. Anzi, a dire il vero, sono stati gli ospiti ad avere maggiori possibilità di andare in gol – due tiri in porta contro uno – e hanno sbagliato anche, all’alba del match, un calcio di rigore. Tutto questo, è ovvio, lascia presagire una cosa.

Evidente che i rumeni partono favoriti in questa partita. Perché in generale hanno retto principalmente il colpo, dimostrando sotto l’aspetto difensivo nonostante una pressione costante di essere pronti a sostenere questo tipo di partite, e poi perché adesso, giocando in casa, avranno pure la spinta del proprio pubblico. Insomma, ci pare una partita abbastanza indirizzata questa.

Certo, ci sarà partita. Il Lugano – così come il Cluj – ha fatto vedere e capire nello scorso weekend di pensare solo ed esclusivamente a questo appuntamento: in campionato entrambe hanno perso facendo pure abbastanza turnover, confermando che cercare di andare avanti in questa manifestazione è di fondamentale importanza per tutti.

Ma c’è il fattore campo che questa volta farà assolutamente la differenza. E il Cluj dovrebbe eliminare gli svizzeri. Noi siamo convinti di questo.