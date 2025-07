Pronostico Braga-Levski: il passaggio del turno è deciso

Braga-Levski è la gara di ritorno dei preliminari di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ha fatto davvero di tutto il Levski, nella gara d’andata, per cercare di mettere un poco in discesa il discorso qualificazione. Ma i bulgari contro i portoghesi del Braga non ci sono proprio riusciti. E questa è una di quelle partite che appare assai scontata nella gara di ritorno.

I padroni di casa sono nettamente più forti e, dopo aver rischiato il giusto su un campo comunque difficile, hanno la possibilità di chiudere la pratica senza particolari problemi, confermando anche tutti i progressi che si sono visti nel corso della fase di preparazione, con nessuna amichevole persa anche con delle squadre che, almeno sulla carta, sembravano essere molto più forti.

Il discorso qualificazione, insomma, ci appare davvero deciso in questo match e crediamo che non ci siano davvero possibilità per la formazione ospite. Che ci ha sperato e creduto come detto all’inizio di questo articolo, ma che deve fare oggettivamente i conti con la realtà che è quella di essere inferiore e che forse avrebbe meritato qualcosa di più la scorsa settimana.