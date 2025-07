Pronostico Bencic-Bouchard, Wta Montreal: ha fatto una promessa

Pronostico Bencic-Bouchard, Wta Montreal: la beniamina di casa tornata in campo per l’occasione ha fatto una promessa ai tifosi

Belinda Bencic ed Eugenie Bouchard hanno un passato nella top 10 della classifica mondiale, ma al momento la loro sfida è ben lontana da quei tempi gloriosi. Bouchard, in particolare, gioca ormai più a pickleball che a tennis e ha intenzione di dedicarsi ancora di più a questo sport una volta terminata la sua carriera, che si concluderà questa settimana. Quando il suo gioco a rete ha cominciato a vacillare nel secondo set di lunedì contro Emiliana Arango, Bouchard ha detto (con un certo umorismo) che il pickleball ha influito negativamente sulle sue volée.

Tuttavia, non sono mancati alcuni lampi del suo famoso colpo dalla linea di fondo e delle sue volée in corsa, mentre Bouchard otteneva la sua prima vittoria dal 2023 e la prima a Montreal dal 2016. Le giocatrici che competono in casa spesso citano il supporto del pubblico come un aiuto fondamentale per superare i momenti difficili, e Bouchard ha effettivamente ringraziato il pubblico di Montreal. E non si è trattato di un ringraziamento di circostanza. Dopo aver strappato il servizio per il 5-1 nel set decisivo, con il pubblico in delirio, Bouchard ha vissuto un momento particolare:

“Il pubblico era così rumoroso che per 30 secondi non sentivo il mio corpo,” ha detto.

Bencic in crescita: il pronostico sull’incontro

Bencic ha beneficiato di un bye al primo turno, che può essere un vantaggio o uno svantaggio. Sebbene Arango sia ancora relativamente inesperta, non si può dire lo stesso di Bencic. Non solo ha molta più esperienza, ma ha anche occupato posizioni ben più alte nel ranking rispetto alla numero 82 Arango.

Bencic ha gareggiato come Top 20 già nel 2015 a Toronto, battendo proprio Bouchard quella settimana durante il suo cammino verso il titolo del National Bank Open. All’inizio del 2016 è arrivata addirittura nella Top 10. In cinque delle ultime sei stagioni, la svizzera ha chiuso l’anno nella Top 25. L’eccezione è stata lo scorso anno, quando ha giocato pochissimo dopo essere diventata madre per la prima volta.

Bencic non ha mai perso contro Bouchard, vantando un record di 3-0. È tra le migliori nel reindirizzare i colpi e sa fare praticamente tutto col rovescio, come molti avranno notato durante la sua recente cavalcata fino alla semifinale di Wimbledon a inizio luglio.

Bouchard disputerà solo il suo terzo match in singolare del 2025. Il trionfo di Bencic a Toronto risale a 10 anni fa, ma vale la pena ricordare come lo ottenne: all’età di 18 anni, sconfisse quattro Top 10, tra cui Serena Williams e Simona Halep. Le altre due avversarie erano finaliste di Wimbledon: proprio Bouchard e Sabine Lisicki.

E Bencic non si è fermata lì in Canada: ha poi raggiunto un quarto di finale a Toronto e un altro a Montreal nel 2023. L’ultima vittoria di Bouchard contro una Top 20 risale al 2017, ma come ha detto lunedì, sa ancora giocare a tennis: “Le abitudini tennistiche sono un po’ tornate,” ha detto. “Non giocavo davanti a un pubblico così da tanto tempo, né una partita così importante. Ho cercato davvero di restare disciplinata e concentrata. Tutte le mie abitudini, quelle tra un punto e l’altro, quelle durante i cambi campo, sono tornate. Non le uso nel pickleball, quindi era da tempo che non le applicavo, sono un po’ arrugginita, ma c’erano ancora. Sono sempre state dentro di me”.

Bouchard ha promesso ai tifosi che se vincerà ancora ci ripenserà sul suo ritiro dal tennis, ma l’impressione è che non avrà scampo: Bencic è nettamente favorita per la vittoria, probabilmente in due set.

