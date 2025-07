Pronostici antepost League One: un capocannoniere a quota 26

Il campionato di League One è ormai ai nastri di partenza: dalla squadra favorita numero uno per la promozione secondo Opta, ecco un capocannoniere a quota 26

Una squadra che punta con decisione alla promozione come confermato dalle proiezioni Opta è lo Stockport. I bookmaker danno maggiori possibilità di vincere il titolo ad altre cinque squadre, ma la quota 10 proposte è ghiotta e trova la conferma anche di numerosi esperti inglesi. Oltre a puntare sulla squadra, si può puntare anche su un singolo calciatore, in questo caso come capocannoniere.

L’acquisto record di Malik Mothersille potrebbe rivelarsi un colpo decisivo per le ambizioni della squadra: è quotato a 26 come capocannoniere del campionato da bet365. Mothersille ha segnato 12 gol la scorsa stagione in una squadra in difficoltà come il Peterborough, e la sua capacità di giocare in più ruoli lo rende un’opzione interessante in questo mercato. Resta da vedere come lo Stockport intenderà utilizzarlo, ma nelle sue due stagioni da professionista al Posh ha già dimostrato grande efficacia sotto porta.

Pronostico capocannoniere League One: perché puntare su Mothersille

E c’è un altro dato da non sottovalutare: Mothersille ha solo 21 anni. Eppure ha già messo insieme 20 partecipazioni a gol (tra reti e assist) in 45 presenze in League One, di cui 37 da titolare – numeri che indicano il potenziale per fare ancora meglio in una squadra più competitiva.

Anche se probabilmente non batterà più i rigori, come faceva al London Road, le sue qualità sono sufficienti per garantirgli un buon bottino di reti su azione. Considerando che la squadra di Dave Challinor ha segnato 72 gol nella scorsa stagione, non dovrebbero mancare le occasioni per vedere Mothersille protagonista nel corso della nuova annata.

Lo Stockport, come scritto in un altro articolo, è la principale favorita per la promozione diretta, con una presenza nei primi due posti nel 33,9% delle 10.000 simulazioni.