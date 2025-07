League One, i pronostici antepost: chi vince il campionato secondo Opta

League One, il conto alla rovescia sta per terminare: ripartono i campionati professionisti in Inghilterra, ecco le proiezioni Opta per orientarsi

La stagione 2025-26 della terza serie inglese vedrà protagoniste ben otto squadre che hanno militato in Premier League in questo secolo, tra cui il Luton Town, che solo due anni fa era in massima serie, prima di subire due retrocessioni consecutive. Il Leyton Orient è ancora presente dopo la sconfitta di misura nella finale playoff contro il Charlton Athletic lo scorso maggio, mentre Stockport County e Wycombe Wanderers cercheranno di rifarsi dopo le loro delusioni nei playoff della stagione 2024-25.

Il Doncaster Rovers ha ottenuto la promozione vincendo la League Two nella scorsa stagione, raggiunto in League One da Port Vale, Bradford City e dai vincitori dei playoff AFC Wimbledon. Si preannuncia un’altra stagione da montagne russe in League One, e per questo motivo è stato chiesto al supercomputer di Opta di fare le sue previsioni prima dell’inizio delle gare del weekend. Va ricordato come Opta abbia azzeccato dopo gli ottavi di finale sia il vincente che la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG.

È importante comprendere che queste proiezioni si basano sulla situazione attuale. Queste proiezioni pre-stagionali forniscono uno sguardo iniziale su ciò che le squadre possono realisticamente aspettarsi nel 2025-26.

Lo Stockport County è andato vicino a ottenere due promozioni consecutive (dalla League Two alla Championship), ma ha perso il secondo posto per cinque punti contro il Wrexham e poi è stato eliminato ai rigori dal Leyton Orient in semifinale playoff. Lo Stockport non gioca in seconda serie dal 2001-02, ma il supercomputer Opta crede che questa possa essere la stagione buona. La squadra di Dave Challinor è la principale favorita per la promozione diretta. Segue proprio il Leyton Orient, che ha perso la finale playoff contro il Charlton. Anche il Blackpool è tra le squadre più accreditate, nonostante il nono posto della scorsa stagione. Con Steve Bruce in panchina, tecnico che ha ottenuto quattro promozioni in carriera tra Birmingham e Hull City, non è da escludere che possa arrivare la quinta nel 2025-26.

Pronostici League One: le squadre destinate a deludere

E le retrocesse dalla Championship? Luton Town, Plymouth Argyle e Cardiff City dovrebbero essere tra le favorite, tutte nella top 10 per probabilità di promozione diretta. Il Luton è la squadra più favorita tra le retrocesse, con una probabilità del 10,8% di promozione diretta.

I tifosi dell’AFC Wimbledon sono esplosi di gioia lo scorso maggio con la vittoria nei playoff di League Two contro il Walsall. Ma ora l’obiettivo sarà evitare la retrocessione immediata.

Il supercomputer non è ottimista: li vede retrocedere nel 32,7% delle simulazioni, la percentuale più alta tra tutte le squadre. Le altre promosse – Doncaster Rovers, Port Vale e Bradford City – dovrebbero fare meglio di Wimbledon, ma rientrano comunque tra le sette squadre più a rischio retrocessione secondo il supercomputer. Il Northampton Town è la seconda squadra più a rischio (32,3%), seguita dal Mansfield Town (30,9%).

Ecco la classifica media prevista per la stagione 2025-26 di League One, secondo le simulazioni del supercomputer Opta, con i punti medi ottenuti su 10.000 simulazioni. Lo Stockport vincente campionato su Bet365 è bancato a quota 10.

Stockport County – 79.7 punti

Leyton Orient – 76.2

Blackpool – 74.4

Wycombe Wanderers – 74.1

Reading – 69.9

Luton Town – 68.2

Bolton Wanderers – 67.0

Lincoln City – 66.1

Plymouth Argyle – 66.1

Cardiff City – 65.4

Wigan Athletic – 63.7

Barnsley – 62.9

Rotherham United – 61.3

Peterborough United – 60.3

Stevenage – 59.3

Huddersfield Town – 58.6

Exeter City – 57.0

Doncaster Rovers – 56.3

Burton Albion – 55.1

Bradford City – 54.6

Mansfield Town – 54.6

Port Vale – 54.6

Northampton Town – 54.3

AFC Wimbledon – 54.1