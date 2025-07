I pronostici di mercoledì 30 luglio: ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 30 luglio, si completa il ritorno del secondo turno di qualificazione di Champions League con dieci partite

Si completa stasera il ritorno del secondo turno di qualificazione di Champions League con le ultime dieci partite tra cui spicca Panathinaikos-Rangers. Il match d’andata, a Glasgow, è terminato 2-0 per gli uomini di Russell Martin: prima Curtis e poi Gassama, entrambi nel secondo tempo, hanno perforato la retroguardia biancoverde, che nella prima frazione di gioco si era resa più volte pericolosa, pur lasciando il possesso agli avversari (75% contro il 25%).

Le cose, per il Panathinaikos, si sono complicate irrimediabilmente dopo aver subito il primo gol. Vagiannidis è finito sotto la doccia anzitempo per doppia ammonizione, lasciando la squadra di Rui Vitoria in inferiorità numerica. La sensazione è che stavolta le cose andranno diversamente: fiducia alla squadra di Rui Vitoria in un match da almeno un gol per parte e più di due totali.

I pronostici sulle altre partite

Il Salisburgo dopo avere ipotecato il passaggio del turno all’andata potrebbe vincere in una partita da over anche al ritorno. Il Maccabi Tel Aviv all’andata avrebbe meritato qualcosa in più di un pareggio ed anche nel ritorno dovrebbe quantomeno riuscire ad evitare la sconfitta in un’altra gara che si preannuncia equilibrata e combattuta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Maccabi Tel Aviv-Pafos, Champions League, ore 20:00

Vincenti

FCSB (in FCSB-Skendija 79, Champions League, ore 19:30)

(in FCSB-Skendija 79, ore 19:30) PANATHINAIKOS (in Panathinaikos-Rangers, Champions League, ore 20:00)

(in Panathinaikos-Rangers, ore 20:00) FERENCVAROS (in Ferencvaros-Noah, Champions League, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lillestrøm-Raufoss , Obos-Ligaen, ore 20:00

, Obos-Ligaen, ore 20:00 Bodo Glimt-Strømsgodset , Eliteserien, ore 19:00

, Eliteserien, ore 19:00 Salisburgo-Brann , Champions League, ore 20:45

, Champions League, ore 20:45 Malmo-Rigas, Champions League, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Breidablik-Lech Poznań, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 5.65 GOLDBET ; 5.65 SNAI; 5.65 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Panathinaikos-Rangers, Champions League, ore 20:00