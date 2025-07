Atp Toronto, i pronostici su Mannarino-Shelton e Nakashima-Quinn

Atp Toronto, i pronostici sugli incontri del 30 luglio: Mannarino-Shelton e Nakashima-Quinn

La quarta testa di serie del torneo di Toronto Ben Shelton sta attraversando un ottimo momento di forma. Il tennista americano è salito fino al sesto posto, il suo miglior piazzamento in carriera, e cercherà un percorso lungo al Canadian Open. Affronterà il qualificato Adrian Mannarino in questo secondo turno.

Shelton ha ricevuto un bye al primo turno di questo torneo Masters. L’americano ha raggiunto la semifinale nel torneo di Washington la scorsa settimana, il suo secondo accesso alle semifinali su cemento in questa stagione, dopo l’Australian Open.

Mannarino ha vinto entrambi i precedenti contro Shelton, sempre su cemento, ma risalgono a un periodo in cui era in forma migliore. Negli ultimi mesi, infatti, Mannarino è sceso in classifica: lo scorso anno era arrivato fino alla posizione numero 17, mentre ora è solo 89°. In questa edizione del torneo ha vinto un match di qualificazione e poi ha battuto Marcos Giron al primo turno, entrambi in due set.

È solo la quarta volta nel 2025 che Mannarino supera il primo turno in un torneo ATP. Il suo bilancio su cemento quest’anno è 4 vittorie e 13 sconfitte, e prima di questa settimana non aveva mai vinto un match nel main draw di un torneo ATP su questa superficie. Facile immaginare una vittoria di Shelton in due set.

Nakashima-Quinn si ritrovano subito: l’ultima volta è finita così

Per la seconda settimana consecutiva, Brandon Nakashima affronta Ethan Quinn. Questa volta si sfidano sul cemento all’aperto del Canadian Open di Toronto, dove Nakashima è la testa di serie numero 25. La scorsa settimana, nel torneo su cemento di Washington, Nakashima ha battuto Quinn con un netto 6-3 6-4, proseguendo poi fino ai quarti di finale.

Nakashima è attualmente 32° nel ranking live, e dunque in corsa per una testa di serie agli US Open. I suoi migliori risultati sul cemento nel 2025 sono stati una semifinale ad Acapulco e i quarti a Delray Beach e Washington.

Quinn, invece, ha dovuto disputare il primo turno, in cui ha battuto Yoshihito Nishioka in due set, ma dopo un match lungo 101 minuti. Il 21enne (due anni più giovane di Nakashima) ha raggiunto la 82ª posizione nel ranking live, eguagliando il suo miglior piazzamento in carriera.

Nel 2025, solo una volta è riuscito ad andare oltre il secondo turno in un torneo ATP, ed è successo al Roland Garros, su terra battuta. Ha inoltre vinto un torneo Challenger su cemento in stagione.

