Pronostico Shakhtar Donetsk-Besiktas: altra prova di forza

Shakhtar Donetsk-Besiktas è la gara di ritorno dei preliminari di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Una grossa prova di forza. Una di quelle che lasciano il segno. Una che mette la parola fine alla qualificazione. Lo Shakhtar, andando a vincere quattro a due in Turchia la scorsa settimana, ha di fatto messo in cassaforte il passaggio del turno eliminando i turchi. Sono davvero minime le possibilità che ci possa essere un ribaltone, soprattutto per quello che abbiamo visto durante il match.

Nei momenti di massima difficoltà, gli ucraini – che come sappiamo giocheranno anche in campo neutro questa partita – hanno gestito nel migliore dei modi la situazione, fermando le scorribande turche e colpendo con i migliori uomini a disposizione. Il fatto che la pressione che c’è stata non abbia per nulla scalfito le certezze, è un ulteriore prova che l’esperienza che è stata maturata in Europa in questi anni ha fatto la differenza.

E adesso è tutto in discesa, ovvio. Tutto lascia presagire ad un semplice passaggio del turno sfruttando, appunto, le armi che hanno permesso di andare a fare quattro gol in Turchia, che sono quelle della qualità nelle uscite da dietro ma anche quelle della qualità sotto porta. Che sappiamo benissimo come fa, sempre, la differenza.