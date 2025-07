Pronostico Musetti-Duckworth: precedente da vendicare subito

Musetti-Duckworth è un match valido per il torneo Atp di Toronto: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

La testa di serie numero tre del torneo, Lorenzo Musetti, debutta al Masters 1000 di Toronto contro il qualificato australiano James Duckworth, nel secondo turno. L’azzurro ha beneficiato di un bye al primo turno, mentre Duckworth ha superato con facilità Juncheng Shang in due set. Musetti sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, raggiungendo il numero 6 del ranking mondiale il mese scorso.

Dopo un buon avvio con i quarti a Hong Kong e Buenos Aires, ha attraversato un breve calo, ma si è rilanciato con la finale a Monte Carlo (persa in tre set contro Alcaraz) e le semifinali a Madrid, Roma e Roland Garros. Ha saltato i tornei di Rio e Barcellona per infortuni al polpaccio e alla coscia. Nel 2025 ha servito 120 ace, vinto il 69% dei punti con la prima di servizio, il 33% dei punti in risposta alla prima, e convertito il 39% delle 320 palle break.

Duckworth ha avuto una stagione più discontinua: ha vinto il Challenger di San Luis Potosí, è arrivato in finale a Morelia, ha raggiunto gli ottavi a Eastbourne e i quarti al Mifel Open. Ha totalizzato 96 ace, vinto anche lui il 69% dei punti con la prima e convertito il 32% delle 73 palle break.

L’australiano è in vantaggio nei precedenti diretti (1-0), grazie alla vittoria ottenuta nel 2021 a Parigi, in tre set. Musetti arriva però con la fiducia di un top 10 e alle spalle di una lunga serie di risultati di alto livello sulla terra. Sebbene Duckworth possa metterlo alla prova, la varietà di colpi e la forma recente dell’italiano fanno di lui il netto favorito per il passaggio del turno.

Il match valido il torneo Atp di Toronto tra Nikoloz Basilashvili e Lorenzo Musetti sarà trasmesso martedì 1 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 17:00.

Il pronostico

Musetti non dovrebbe faticare a centrare la vittoria in due set.