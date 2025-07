Pronostico Ludogorets-Rijeka: non solo la vittoria, ma anche l’over cartellini

Ludogorets-Rijeka è la gara di ritorno dei preliminari di Champions League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Zero a zero all’andata. Partita tosta. Non tantissime occasioni e il Ludogorets è riuscito a evitare il tracollo. Sì, il Rijeka ci ha messo di più in campo, sapendo di dover mettere fieno in cascina per riuscire ad affrontare senza chissà quali particolari problemi, o per meglio dire con meno problematiche, la gara di ritorno. Non ci è riuscito. E questo dice molto.

Si è ripreso il Ludogorets nelle ultime settimane dopo un periodo di forte crisi e appannamento. Una situazione che prima del match d’andata era da tenere in considerazione ma che adesso ha fatto sicuramente spazio ad un mezzo sorriso. Il fatto di giocarsi il turno in casa e dopo aver pareggiato in trasferta è un segnale che i giocatori hanno mandato a tutti e che s’è visto anche in campionato con una bella vittoria in trasferta nel turno precedente. Insomma, per questo motivo i padroni di casa partono favoriti.

Il Rijeka, come detto, la scorsa settimana ci ha assolutamente privato. Alla fine ha fatto più possesso palla e anche più tiri dentro lo specchio della porta – quattro contro due – ma non è riuscito in nessun modo a sbucare. Una situazione, quindi, che mette a serio rischio il passaggio del turno. Sarà addio molto anticipato alla Champions.