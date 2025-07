Pronostico Hacken-Anderlecht: il colpo esterno vale il raddoppio

Hacken-Anderlecht è la gara di ritorno dei preliminari di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La vittoria per uno a zero in casa nella gara d’andata non è che lascia tranquilli i tifosi dell’Anderlecht. Un risultato sicuramente striminzito nel punteggio, ma la prestazione è stata sicuramente importante e fa ben sperare per il match di giovedì sera.

In Svezia, contro una formazione che in casa ha preso sei gol dal Djurgarden nel corso dell’ultimo turno di campionato, il club belga dovrebbe riuscire nell’intento, vale a dire quello di prendersi un’altra vittoria e andare, insomma, avanti nella manifestazione.

Sì, ci sono qualità diverse in campo e pure le statistiche venute fuori dopo il match d’andata ci dicono che dovrebbe andare in questo modo. E i bookmaker anche vengono incontro a quelle che solo le nostre esigenze piazzando una quota per la vittoria esterna che vale quasi due volte la posta. E sì, crediamo fermamente che è una quota da tenere in assoluta considerazione, una di quelle che potrebbe far saltare il banco.