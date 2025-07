Pronostico Gauff-Collins: derby americano senza precedenti

Gauff-Collins è un match valido per il torneo Wta di Montreal: analisi, statistiche, notizie, orario e pronostico

Coco Gauff, testa di serie numero 1, aprirà la sua campagna al torneo WTA di Montreal con un affascinante secondo turno tutto americano contro Danielle Collins. Gauff ha beneficiato di un bye al primo turno, mentre Collins ha superato con autorità la qualificata Viktoriya Tomova in due set. Si tratta del primo confronto assoluto tra le due.

Gauff sta vivendo una stagione di altissimo livello: dopo un leggero calo a metà anno, ha dominato sulla terra battuta, raggiungendo i quarti a Melbourne e Stoccarda, e poi tre finali consecutive a Madrid, Roma e Roland Garros, dove ha conquistato il secondo titolo Slam battendo in finale la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.

Nonostante i successi, qualche passaggio a vuoto continua a persistere, come dimostrano le uscite anticipate a Berlino e Wimbledon. In 41 partite giocate nel 2025, ha messo a segno 116 ace, vinto il 70.1% dei punti con la prima di servizio, il 49.2% dei punti in risposta, e convertito un notevole 54.2% delle palle break.

Collins ha alternato alti e bassi: è arrivata ai quarti a Charleston, in semifinale a Strasburgo, e ha raggiunto il terzo turno sia agli Australian Open sia a Wimbledon, dove è stata eliminata dalla futura campionessa Iga Swiatek. Dal punto di vista statistico, in 25 partite ha totalizzato 111 ace, vinto il 67.7% dei punti con la prima, e convertito il 47.5% delle palle break.

Pur con la consapevolezza che Collins può essere pericolosa, Gauff parte favorita: la forma recente, il titolo Slam appena conquistato e la solidità in risposta le danno un chiaro vantaggio.