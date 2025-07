Pronostico Ferencvaros-Noah: altra vittoria per il sigillo finale

Ferencvaros-Noah è la gara di ritorno dei preliminari di Champions League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ha fatto già il suo nella gara d’andata il Ferencvaros. Ha vinto due a uno sui campi degli armeni del Noah e ha ovviamente messo in discesa – anzi, oseremmo dire ha chiuso – il discorso qualificazione.

Una vittoria che effettivamente non è mai stata in discussione. Sì, perché otto tiri in porta – contro uno della squadra avversaria, sono un segnale inequivocabile di come sia andata la partita. Un’affermazione scritta sin dall’inizio in questo caso. E anche la qualificazione ormai è blindata.

Ma come finirà questa partita? Il risultato finale non lascia spazio a delle interpretazioni ma non rende del tutto sicura la situazione. Quindi, è ovvio, che ci aspettiamo un Ferencavros soprattutto voglioso di non rischiare nulla e di non portarla troppo per le lunghe. Si sa, meglio mettere serenità a tutti, chiudere il discorso e poi pensare, semmai, ai prossimi impegni ufficiali che verranno nelle prossime settimane.

Insomma, senza andare oltre, pure nel match in programma nella serata di mercoledì ci aspettiamo una vittoria degli ungheresi, anche abituati come sappiamo ad un certo tipo di palcoscenici.