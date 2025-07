Pronostico Fenerbahce-Lazio: il “derby” ha una sola certezza

Fenerbahce-Lazio è una partita amichevole che si gioca mercoledì 30 luglio. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Da una parte c’è una squadra che ha il mercato bloccato, la Lazio ovviamente, dall’altra ce n’è una che con Mourinho in panchina vuole ancora crescere e che qualche colpo in questa sessione di mercato lo ha già piazzato. Amichevole internazionale per la squadra di Maurizio Sarri, che mercoledì vola a Istanbul per un match di livello.

Segna poco in queste prime uscite la formazione biancoceleste. Ma non può trovare un altro attaccante. Quindi il lavoro verrà fatto ovviamente su Castellanos che deve essere per ovvi motivi l’uomo in più. Un uomo sul quale Sarri farà affidamento anche nella serata di mercoledì. Dall’altro lato, Mourinho, vuole alzare ovviamente il livello della sua squadra e punta a vincere il titolo. Complicato, il Galatasaray ha ripreso Osimhen e quindi ha mantenuto un’ossatura importante della rosa che pure lo scorso anno ha trionfato. Quindi serviranno ulteriori investimenti ma anche, e soprattutto, la forza di un allenatore che ha sempre vinto in carriera dovunque è andato. E lo vuole fare pure in Turchia.

Alla fine, crediamo, che nessuno in questo momento della stagione abbia le qualità per venirne fuori. Le due squadre non hanno la forza per riuscire a vincere questa partita. E quindi, ovvio, che può solamente finire in un modo.

Come vedere Fenerbahce-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida amichevole Fenerbahce-Lazio , in programma mercoledì alle 19:30 a Istanbul, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Il canale che ha i diritti della massima serie italiana fino al 2029, ha acquisito anche la possibilità di trasmettere le prime amichevoli della stagione. Serve ovviamente un abbonamento.

Il pronostico

Nel momento in cui andiamo online non ci sono quote disponibili. Ma crediamo fortemente che questa partita, oltre a poter finire X, ha una sola cosa certa: entrambe troveranno la via della rete nel corso del match.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Lazio

FENERBAHCE (3-4-1-2): Egribayat; Akcicek, Soyuncu, Diego Carlos; Aydin, Amrabat, Fred, Kostic; Under; Duran, En-Nesyri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1