Pronostico FCSB-Shkendija: la rimonta è cosa certa

FCSB-Shkendija è la gara di ritorno dei preliminari di Champions League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La rimonta è cosa certa. Perché sì, le favole sono sempre belle. Ma poi è sempre il campo a dire la parola fine. E a mettere le cose in chiaro. E questa partita, nonostante un risultato clamoroso all’andata con la vittoria dei macedoni del nord, è segnata, scritta. Nonostante, infine, si giochi in un campo diverso rispetto a quello dove i romeni fanno le partite in casa.

L’FCSB ha sbagliato una partita, ci sta. Siamo all’inizio dell’anno e tutto può succedere. Ma sbagliarne un’altra è impossibile, soprattutto per le qualità che ci sono differenti dentro le due rose e soprattutto per quello che poi è il reale valore delle due squadre. Una rimonta che appare come detto prima segnata, nonostante i padroni di casa si presentino a questo match dopo una serie di tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, una sola, vittoria e un pareggio. Quindi il momento è tutt’altro che positivo. Ma è il momento, pure, di invertire immediatamente la rotta.

Sarà questa la giornata giusta, ovviamente. E anche le quote ci indicano come i padroni di casa siano ampiamente favoriti. Ma per il pronostico andiamo sotto, per vedere quello che potrebbe succedere in questo match.