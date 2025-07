I pronostici di martedì 29 luglio: Champions League e Conference League

I pronostici di martedì 29 luglio, in campo il ritorno del secondo turno di qualificazione di Champions League e Conference League

Dopo aver preso parte alla fase a gironi della scorsa Champions League, la Stella Rossa di Belgrado punta con decisione a tornare tra le grandi d’Europa. Il successo per 1-0 ottenuto in trasferta contro il Lincoln Red Imps mette i serbi in posizione di vantaggio nel turno preliminare. Nel match d’andata, disputato a Gibilterra, la squadra di Milojevic non ha brillato ma ha dovuto affrontare l’inferiorità numerica dal 41’, per l’espulsione del difensore sudcoreano Young-Woo Seol.

Il margine minimo del risultato impone alla Stella Rossa di affrontare il ritorno con la formazione titolare. E in casa, al Rajko Mitic Stadium, i campioni di Serbia si trasformano: nella scorsa edizione della Champions hanno travolto lo Stoccarda 5-1 e superato il Bodo/Glimt 2-0. Probabile una netta affermazione dei padroni di casa con almeno quattro gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Anche lo Slovan Bratislava, come la Stella Rossa, ha partecipato alla fase a gironi della scorsa Champions e ha già ipotecato il passaggio del turno grazie al 4-0 rifilato allo Zrinjski Mostar all’andata. Il ritorno in Bosnia sarà più complesso sul piano ambientale, ma la squadra slovacca non ha la necessità di vincere e potrebbe scendere in campo distratta. Un risultato favorevole per i padroni di casa non sorprenderebbe più di tanto.

Il Copenhagen sembra aver già messo in cassaforte la qualificazione dopo il successo per 2-0 ottenuto nell’andata in casa, ma può chiudere i conti in bellezza anche nel ritorno in Kosovo, confermando la netta superiorità vista all’andata. I campioni di Danimarca sono ormai una realtà consolidata nel panorama europeo e hanno iniziato con il piede giusto anche in campionato, vincendo entrambe le prime due partite della nuova stagione contro Viborg e Velje. Tuttavia un gol subito non è da escludere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Kairat Almaty-KuPS, Champions League, ore 17:00

Vincenti

KAIRAT ALMATY (in Kairat Almaty-KuPS, Champions League, ore 17:00)

(in Kairat Almaty-KuPS, ore 17:00) DIFFERDANGE (in Differdange 03-The New Saints, Conference League, ore 20:00)

(in Differdange 03-The New Saints, ore 20:00) ZRINJSKI (in Zrinjski-Slovan Bratislava, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Dynamo Kiev-Hamrun Spartans , Champions League, ore 20:45

, Champions League, ore 20:45 Stella Rossa-Lincoln Red Imps, Champions League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Drita-Copenaghen , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 FC Iberia 1999-Levadia, Conference, ore 18:00

Comparazione quota totale (gol + over): 5.65 GOLDBET ; 5.65 SNAI; 5.65 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Drita-Panathinaikos, Champions League, ore 20:00