Pronostico Salisburgo-Brann: una formalità dopo la goleada dell’andata

Salisburgo-Brann è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca mercoledì alle 20:45: pronostico.

All’andata, dopo aver chiuso il primo tempo sotto 1-0, il Salisburgo si è abbattuto come un’uragano sul Brann rifilando un traumatico 4-1 ai norvegesi. Risultato che, di fatto, condanna gli scandinavi all’eliminazione: agli austriaci basterà non perdere con più di due gol di scarto nel match di ritorno, tra le mura amiche, per essere certi di staccare il pass per il terzo turno di qualificazione.

I biancorossi hanno fatto la voce grossa nella ripresa, in cui sono stati decisivi i cambi di Thomas Letsch: non a caso nel tabellino dei marcatori ci sono finiti ben tre giocatori subentrati (Onisiwo, Vertessen e Kjaergaard), segno tangibile del fatto l’allenatore ha saputo cambiare l’inerzia di una partita che inizialmente sembrava stregata per i suoi.

Niente da fare invece per il Brann, che – escludendo il primo tempo – non è riuscito a tenere a bada l’attacco biancorosso, palesando qualche difficoltà in fase di non possesso che aveva caratterizzato pure la prima parte di campionato. Pur occupando il terzo posto nella classifica dell’Eliteserien, gli uomini di Freyr Alexandersson devono fare i conti con la difesa più battuta (insieme a quella del Viking) tra le prime nove. Il Brann nel fine settimana ha “riposato” per potersi concentrare solo sulla sfida di Salisburgo: l’ultimo successo in trasferta risale a fine maggio, un dato che non ispira granché fiducia in vista della gara di mercoledì.

Come vedere Salisburgo-Brann in diretta tv e in streaming

La sfida Salisburgo-Brann, valida per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma mercoledì alle 20:45, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Per il Salisburgo questa partita non è altro che una formalità: la qualificazione è già in ghiaccio e non sarebbe una sorpresa se l’allenatore facesse anche un po’ di turnover in vista dell’esordio in campionato. Come all’andata, prevediamo più di due gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Brann

SALISBURGO (4-2-3-1): Michael; Bruno, Luckassen, Goldar, Bruno Langa; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva.

BRANN (4-2-3-1): Gerafi; Asante, Shlomo, Stojic, Revivo; Sissokho, Shahar; Davida, Peretz, Patati; Turgeman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1