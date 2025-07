Pronostico Panathinaikos-Rangers: tutta un’altra storia rispetto all’andata

Panathinaikos-Rangers è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca mercoledì alle 20:00: pronostico.

Il fattore ambientale, com’era prevedibile, ha finito per fare la differenza. I Rangers, sfruttando anche il calore del pubblico di Ibrox, si sono aggiudicati il primo round con il Panathinaikos, mettendo in discesa la qualificazione al terzo turno. Il match d’andata, a Glasgow, è terminato 2-0 per gli uomini di Russell Martin: prima Curtis e poi Gassama, entrambi nel secondo tempo, hanno perforato la retroguardia biancoverde, che nella prima frazione di gioco si era resa più volte pericolosa, pur lasciando il possesso agli avversari (75% contro il 25%).

Le cose, per il Panathinaikos, si sono complicate irrimediabilmente dopo aver subito il primo gol. Vagiannidis è finito sotto la doccia anzitempo per doppia ammonizione, lasciando la squadra di Rui Vitoria in inferiorità numerica: in dieci recuperare è diventato quasi impossibile. Serve l’impresa, adesso, per ribaltare tutto e rientrare in corsa: ad Atene il Pana dovrà vincere con almeno due reti di scarto per andare quantomeno ai supplementari. I greci cercheranno di approfittare delle ataviche difficoltà dei Rangers lontano dai propri tifosi, dove solitamente fanno più fatica. Ioannidis e compagni dovranno essere soprattutto più concreti sotto porta, anche perché di occasioni ad Ibrox non ne hanno costruite poche (4 tiri in porta contro i 5 dei Rangers).

Come vedere Panathinaikos-Rangers in diretta tv e in streaming

Panathinaikos-Rangers, valida per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma mercoledì alle 20:00, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Punteggio forse un po’ troppo severo per il Panathinaikos all’andata, con i biancoverdi che solo per puro caso non sono riusciti a perforare la porta dei Rangers. La sensazione è che stavolta le cose andranno diversamente: fiducia alla squadra di Rui Vitoria in un match da almeno un gol per parte e più di due totali.

Le probabili formazioni di Panathinaikos-Rangers

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Michael; Bruno, Luckassen, Goldar, Bruno Langa; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva.

RANGERS (4-2-3-1): Gerafi; Asante, Shlomo, Stojic, Revivo; Sissokho, Shahar; Davida, Peretz, Patati; Turgeman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1